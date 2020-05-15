Sütlü tatlılar arasında en sevileni: Süt helvası tarifi

Ramazanda hafif olması nedeniyle sütlü tatlılar çok tercih ediliyor. Türk mutfağında birçok geleneksel ve lezzetli sütlü tatlı çeşidi bulunuyor. Bunlardan biri de evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz süt helvası tarifi… Hep aynı tatlıları denemekten bıkanlar için işte süt helvasının yapılışı ve malzemeleri…

SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

60 gr tereyağı

2 bardak süt

Yarım bardak un

Yarım bardak şeker

Yarım kaşık kahverengi

SÜT HELVASI TARİFİ

Yanmaz bir tavada tereyağını eritin. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada karıştırın. Yaklaşık 15 dakika kadar karıştırın. Daha sonra altını kısın.

Bu arada başka bir kabın içinde süt ile şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Ilık olduktan sonra ocaktan alın. Şekerli süt karışımını altını kıstığınız unun üzerine ekleyin ve hızlıca karıştırın.

3 dakika kadar karıştırdığınız karışımı küçük kaplara koyun. Fırın ısısına dayanıklı kaplar olmalı. Üzerine esmer şekerden serpin. 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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