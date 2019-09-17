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Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?

Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır"

“Sütlü incir tatlısı nasıl yapılır?” merak edilen tarifler arasında geliyor. Sütlü incir tatlısı farklı bir lezzet olarak herkes tarafından sevilerek tüketiliyor. Sofraları süsleyen sütlü incir tatlısı yemeklerden sonra lezzetle tüketiliyor. Sütlü incir tatlısının yapımı da bir o kadar kolay ve basit. Haberimizin devamında sütlü incir tatlısının yapımını bulabilirsiniz.

Son zamanlarda popüler bir tatlı olan sütlü incir tatlısı nasıl yapılır merak ediliyor. Halk arasında incir uyutması olarak da bilinen sütlü incir tatlısı sofraları süsleyen lezzetler arasında popüler. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen sütlü incir tatlısının nasıl yapıldığı sorgulanıyor. 
 
SÜTLÜ İNCİR TATLISI (İNCİR UYUTMASI) TARİFİ İÇİN MALZEMELER
 
1 kg süt
10 adet kuru incir
2 kaşık nişasta
1 çay bardağı şeker(isteğe bağlı)
1 paket vanilya
 
SÜTLÜ İNCİR TATLISI (İNCİR UYUTMASI) TARİFİ YAPILIŞI
 
1. Kuru incirleri sıcak su ile 15 dk ıslatıyoruz.
2. Daha sonra tenceremize süt ,şeker vanilya ,nişastayı alıp kıvam alana kadar pişiriyoruz.
3. Islanan incirlerimizi blender yardımı ile püre haline getirip sütümüze ilave edip 5 dk daha kaynatıyoruz.
4. Servis kaselerine döküp üzerini bezle kapatıp 3 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
5. Daha sonra buzdolabına 3 saat dinlendirdikten sonra servise hazır afiyet olsun. İsterseniz hiç şeker koymadan yapabilirisiniz.
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