Güneş lekesi nedir, güneş lekesi nasıl kapatılır?

‘Güneş lekesi nedir?’ sorusunun cevabı merak edilen konuların arasında yer alıyor. Güneş lekeleri nasıl oluşmaktadır? Genellikle alın, yanak, üst dudak bölgesi, burun, çene, boyun ve kollar gibi güneşe daha çok maruz bölgelerde ortaya çıkar.Cildin genetik yapısı, kullanılan kimyasal maddeler, güneşe maruz kalma süresi ve diğer birçok faktör leke oluşumuna neden olabilir. Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları haberimizde...

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:42
08 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
Güneş lekesi nedir, güneş lekesi nasıl kapatılır"

Güneş lekeleri, yaz aylarında en sık görülen cilt problemlerinden birisidir. Yazın uzun süre güneşe maruz kalan kişiler, sıkça bu sorundan şikayet etmektedir. Güneş lekesinin tedavisi mümkündür. Leke tedavisini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Leke tedavisi; lekenin yeri, derinliği ve tipi ile bağlantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Fakat en önemli faktörler, genetik yatkınlık ve ultraviyole ışınlara maruz kalmaktır. İşte güneş lekeleri hakkında detaylı bilgiler...

GÜNEŞ LEKESİ NEDİR?

Tıbbi terminolojide “solar lentigo” olarak adlandırılan güneş lekelerinin oluşumunda en büyük etken, adından da anlaşılacağı üzere güneş ışınları. Güneş lekelerine, güneş hasarı oluşabilecek, beyaz tenli, zor bronzlaşan, kolay kızaran cilt tiplerinde daha sık rastlanıyor. Lekeler, güneşte aşırı kalan kişilerde ani yanmalar, soyulmalar ve kızarmaların tekrarı durumunda yıllar içinde ortaya çıkıyor. Genetik eğilimler de güneş lekelerinin oluşumunda etken.

GÜNEŞ LEKESİNİ NASIL KAPATABİLİRSİNİZ?

Ciltte yaşanan lekelenme, akne ve kırışıklık sorunları için etkili olduğunu vurguladığı Peelinglerin uygulanması, etkisi ve sonuçlarıyla ilgili olarak Prof. Dr. Şükrü Yazar, “Süt Peelingi; cansız ve mat görünüm ile birlikte özellikle hassas ciltlerde güneşe maruz kalmaktan kaynaklanan lekelerin giderilmesinde etkili yöntemlerden biridir. Ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılamaya yardımcı oluyor. Bu peelingi her türlü cilt tipine uygulanabiliyoruz çünkü profesyonel peelingler içerisinde yer alan bazı soyucu asitleri içermiyor, dolayısıyla yan etki riski minimum. Parlak, tazelenmiş, canlı bir cilde sahip olunmasına yardımcı oluyor. TCA Peeling; akne izleri, güneş lekeleri ve kırışıklıkların giderilmesinde kullanılmaktadır. Gözenekleri daraltıyor ve cildi yeniden yapılandırıyor, akne oluşumunu azaltıyor. Tek seansta bile ciltte gözle görülür etki bırakabilen, iyileşme süresi çok hızlı bir peeling yöntemidir. Leke Peelingi ise güneş lekeleri başta olmak üzere pigmentasyon lekeleri, koyu hamilelik lekeleri, dermal/ epidermal melazma, aktif/pasif hiperpigmentasyon, enflamasyon sonrası pigmentasyon lekelerini gidermeye, cildin yenilenmesine, cilde nem kazandırmaya, güneş hasarı sonrası oluşmuş ince ve kalın çizgilerin azalmasına yardımcı profesyonel bir uygulamadır. Alttan gelen taze derinin çok daha parlak ve pürüzsüz olup, adeta bebek gibi bir cildin ortaya çıkmasına yardımcı oluyor. Uygulama sonrası ciltte gerginlik ve kaşınma hissini önlemek, cildi sakinleştirmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak için K vitamin kompleksi ve güneş koruma faktörü içeren özel ev tipi ürünlerin kullanılmasını tavsiye edebilirim. Ayrıca unutulmaması gerekir ki profesyonel peelingler kliniklerde doktorlar tarafından uygulanmalıdır. Yoksa istenmeyen sonuçlar elde edilebilir” diye belirtti.

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