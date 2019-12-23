Popüler tatlardan biri: Süt helvasının tarifi!

Süt helvası son zamanlarda popüler tatlılar arasında başa geliyor. Bursa’nın meşhur tatlısı olan süt helvası lezzetiyle herkes tarafından beğenilerek tüketiliyor. Süt helvası nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle deneyenlerin bir daha tatmak isteyeceği süt helvası nasıl yapılır merak ediliyor. İşte süt helvası nasıl yapılır hakkında merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…

SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

60 gr tereyağı

2 bardak süt

Yarım bardak un

Yarım bardak şeker

Yarım kaşık kahverengi

SÜT HELVASI TARİFİ

Yanmaz bir tavada tereyağını eritin. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada karıştırın. Yaklaşık 15 dakika kadar karıştırın. Daha sonra altını kısın.

Bu arada başka bir kabın içinde süt ile şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Ilık olduktan sonra ocaktan alın. Şekerli süt karışımını altını kıstığınız unun üzerine ekleyin ve hızlıca karıştırın.

3 dakika kadar karıştırdığınız karışımı küçük kaplara koyun. Fırın ısısına dayanıklı kaplar olmalı. Üzerine esmer şekerden serpin. 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz.