Popüler tatlardan biri: Süt helvasının tarifi!
“Süt helvası nasıl yapılır?” sorusu merak ediliyor. Bursa’nın meşhur tatlısı süt helvası son zamanlar oldukça popüler tatlılar arasında geliyor. Lezzeti damağınızda kalabilecek güzellikte olan süt helvası nasıl yapılıyor merak ediliyor. Süt helvası nasıl yapılır birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süt helvası nasıl yapılır sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…
Süt helvası son zamanlarda popüler tatlılar arasında başa geliyor. Bursa’nın meşhur tatlısı olan süt helvası lezzetiyle herkes tarafından beğenilerek tüketiliyor. Süt helvası nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle deneyenlerin bir daha tatmak isteyeceği süt helvası nasıl yapılır merak ediliyor. İşte süt helvası nasıl yapılır hakkında merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…
SÜT HELVASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
60 gr tereyağı
2 bardak süt
Yarım bardak un
Yarım bardak şeker
Yarım kaşık kahverengi
SÜT HELVASI TARİFİ
Yanmaz bir tavada tereyağını eritin. Üzerine unu yavaş yavaş ekleyin. Bu esnada karıştırın. Yaklaşık 15 dakika kadar karıştırın. Daha sonra altını kısın.
Bu arada başka bir kabın içinde süt ile şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Ilık olduktan sonra ocaktan alın. Şekerli süt karışımını altını kıstığınız unun üzerine ekleyin ve hızlıca karıştırın.
3 dakika kadar karıştırdığınız karışımı küçük kaplara koyun. Fırın ısısına dayanıklı kaplar olmalı. Üzerine esmer şekerden serpin. 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişirin. Ilık servis edebilirsiniz.