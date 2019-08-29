Alternatif tıpın doktoru: Sülük tedavisi

Sülük tedavisinde kullanılan sülüklerin baş ve kuyruk kısmında kan emen vantuzları bulunur ve bu vantuzlar yardımıyla sülükler ağırlığının 8 katı kadar kan (5-15 ml) emebilmektedir. Sülüğün salgılarında kanın pıhtılaşmasını önleyen, pıhtıyı eriten, tansiyonu dengeleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren, ağrı kesici, kas gevşetici ve antibakteriyel etki gösteren yüzden fazla değerli enzim bulunur. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, sülük tedavisi genellikle 5-7 seans uygulanmaktadır.

SÜLÜK TEDAVİSİ NEDİR?

Sağlık alanında sülüklerin ilk olarak kullanılması yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinenin aksine kanı emerek değil kanı emerken ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile hastaların tedavi edilmesine yardımcı olan bu canlılar günümüz de de medikal alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Emsallerine göre biraz daha pahalı bir tedavi yöntemidir.

SÜLÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sülük tedavisi tok karnına yapılmaz. Yemek yedikten 2-3 saatlik bir açlık gereklidir. Sülük tedavisinden bir iki gün öncesinde protein içeren gıdalar yenmelidir. Sülükler vücudun belirli yerlerine konulmaktadır. Vücutta bulunan kan emildiğinde faydalı enzimler ve bileşikler daha faydalı çalışacaktır. Sülükler tarafından emilen vücudunuz kanlı gözükebilmektedir. Sülük işlemi uygulanan bölgede kanama devam edeceğinden kanın akması için bir pamukla bandaj yapılmalıdır.

SÜLÜK TEDAVİSİNİN UYGULANDIĞI HASTALIKLAR

1. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI

Yüksek tansiyon ve yüksek nabız

Kalp damar tıkanıklığı

Kan dolaşımı bozukluğu

Kalp kası iltihabı

İnme

Atar ve toplardamar pıhtılaşması

2. SİNİR HASTALIKLARI

Beyin ve omurilik kan damarı hastalıkları

Sinir iltihabı

Epilepsi

Sinir kökü iltihabı

3. ESTETİKSEL HASTALIKLAR

Selülit

Buruşukluk ve kırışıklıklar

Cilt görünüş bozuklukları

Ameliyat yara izleri

4. HEMOROİD (BASUR)

Hemoroid ağrısını geçirmek ve basura son vermek isteyenlerin genelde ilk tercihleri arasında olmasa da kullanılan ve faydalı bir yöntemdir.

5. ÜROLOJİ HASTALIKLARI

Böbrek tembelliği

Böbrek taşı, böbrek kumu ve böbrek iltihabı

Prostat Problemleri

Testislerdeki varisli toplardamar hastalıkları

6. CİLT PROBLEMLERİ

Çıban ve deri absesi

Ergenlik sivilcesi, cilt lekeleri

Kellik ve saç dökülmesi

Egzema ve sedef

7. METOBOLİZMA HASTALIKLARI

Obezite

Gut hastalığı

Bağışıklık sistemi hastalıkları

8. KULAK BURUN HASTALIKLARI

Kulak iltihabı, buna bağlı işitme kayıpları

Sinüzit

Kr.Bademcik iltihabı

Kulak çınlaması ve kireçlenmesi

9. GÖZ HASTALIKLARI

Ayrılmış retina

Konjuktiva iltihabı

Göz tembelliği

Şaşılık

Göz tansiyonu

Diabet kaynaklı görme kayıpları

Göz damarı tıkanıklığı

İltihaplı göz hastalıkları

Göz tembelliği

10. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Sindirim sistemi ülseri

Safra kesesi iltihabı ve taşı

Kalın bağırsak ve Pankreas İltihabı

11. DİABET VE GUATR

Sülükler guatr ve diabet hastalarının dermanı oluyor.

12. ROMATİZMA

Hastaların kullandığı diğer bir alternatif yöntem de sülük tedavisidir.

13. ASTIM VE ZATÜRRE

Tedavi yöntemi biraz zorlu da olsa astım ve zatürre hastalığını iyileştirdiği söylenmektedir.

14. KADINSAL HASTALIKLAR

Meme iltihabı, kist, miyom

Enfeksiyonel iltihaplı hastalıklar

Yumurtalık İltihabı

SÜLÜK TEDAVİSİNİN UYGULANMADIĞI DURUMLAR

Hemofili

Ciddi anemi (Hb 10'dan küçükse)

Kan sulandırıcı ilaç kullanımı

Gebe veya emzirenlere sülük tedavisi uygulanmaz

Sülük Tedavisi Hangi Bölgelere Uygulanmaz

Göz kapağı ve çevresine

Avuç içi ve ayak tabanına

Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık gibi önemli damarların bulunduğu bölgelere

Bunlar dışında her bölgeye sülük tedavisi uygulanabilmektedir.

TEDAVİ ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN YAN ETKİLERİ

Sülük tedavisi esnasında bir takım geçici sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunlar kayda alınmayacak düzeyde olduğundan hastaya bir zararı dokunmayacak türden gelişmelerdir.

1- SIKÇA KARŞILAŞILAN YAN ETKİLERİ

Tedavinin hemen başında hafif acı hissedilebilir. Genelde İnce hafif sızı şeklinde olurken yaklaşık 5 dk sonra bu acı kesilir.

Tedavinin uygulandığı bölgede sızıntı şeklinde kanama oluşur. Bu kanama yaklaşık 4-10 saat arası sürebilir. Akıntı olması faydalı bir durumdur.

2- NADİREN KARŞILAŞILAN YAN ETKİLERİ

Deri enfeksiyonu oluşabilir. Uygulayıcının bilgi-birikimi ve steril ortamı bu konuda belirleyici faktör olmaktadır.

Kısa süreli lenf bezi şişmesi

Isırma noktalarında kabuklanma gibi tepkimeler ile karşılaşılabilir.

SÜLÜK TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaya yardımcı olmaktadır.

Kan dolaşımını hızlandırır ve kan akışını rahatlatır

İltihabı söker ve enfeksiyonları yok eder.

Ağrılarınızı dindirir.

Cilt sorunlarına iyi gelmektedir.

Beyin hücrelerini canlandırıp sinir hücrelerini iyileştirmektedir.

Bacak ülserini geçirir

Ciltteki kırmızılıkları gidermektedir.

Sindirim sistemini geliştirir.

Eklemleri güçlendirir.

Alzheimer gibi akıl hastalıklarına iyi gelmektedir.

Göz hastalıkları, kulak hastalıkları, diş eti gibi hastalıkları iyileştirmektedir.

Kan akışı ve beyin fonksiyonlarını geliştirerek cinsel gücü arttırır.

BONUS

Tedaviden sonra, mercimek, tahıllı gıdalar, aşırı tatlı veya aşırı ekşi tür gıdalar tüketilmemesi gerekir. Ayrıca bir yeriniz kırıldığında gittiğiniz kırıkçı çıkıkçı insanlar gibi "sülükçü" insanlarda var. Bu kişilerle muhatap olup boş yere paralarınızı dökmeyin. Çünkü yapılacak olan işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.