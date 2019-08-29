Alternatif tıpın doktoru: Sülük tedavisi
Sülük tedavisi biraz geleneksel bir yöntem gibi gözükse de birçok faydası mevcuttur. Çok fazla hastalığa şifa olan sülük tedavisinde sülüklerin steril ve tek kullanımlık olması gerekmektedir. Sülük tedavisini güvenilir kişilere yaptırmak oldukça önemlidir aksi takdirde tedavi edilirken ortaya kan çıktığından dolayı kanla bulaşan AIDS, hepatit gibi hastalıkların bulaşması söz konusu olabilmektedir. “Sülük tedavisi nedir? Sülük tedavisini kimler uygulayabilir?” sorularının yanıtı haberimizde…
Sülük tedavisinde kullanılan sülüklerin baş ve kuyruk kısmında kan emen vantuzları bulunur ve bu vantuzlar yardımıyla sülükler ağırlığının 8 katı kadar kan (5-15 ml) emebilmektedir. Sülüğün salgılarında kanın pıhtılaşmasını önleyen, pıhtıyı eriten, tansiyonu dengeleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren, ağrı kesici, kas gevşetici ve antibakteriyel etki gösteren yüzden fazla değerli enzim bulunur. Kişiden kişiye değişmekle birlikte, sülük tedavisi genellikle 5-7 seans uygulanmaktadır.
SÜLÜK TEDAVİSİ NEDİR?
Sağlık alanında sülüklerin ilk olarak kullanılması yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Bilinenin aksine kanı emerek değil kanı emerken ısırık bölgesinde salgıladığı sıvı ile hastaların tedavi edilmesine yardımcı olan bu canlılar günümüz de de medikal alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Emsallerine göre biraz daha pahalı bir tedavi yöntemidir.
SÜLÜK TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Sülük tedavisi tok karnına yapılmaz. Yemek yedikten 2-3 saatlik bir açlık gereklidir. Sülük tedavisinden bir iki gün öncesinde protein içeren gıdalar yenmelidir. Sülükler vücudun belirli yerlerine konulmaktadır. Vücutta bulunan kan emildiğinde faydalı enzimler ve bileşikler daha faydalı çalışacaktır. Sülükler tarafından emilen vücudunuz kanlı gözükebilmektedir. Sülük işlemi uygulanan bölgede kanama devam edeceğinden kanın akması için bir pamukla bandaj yapılmalıdır.
SÜLÜK TEDAVİSİNİN UYGULANDIĞI HASTALIKLAR
1. KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
- Yüksek tansiyon ve yüksek nabız
- Kalp damar tıkanıklığı
- Kan dolaşımı bozukluğu
- Kalp kası iltihabı
- İnme
- Atar ve toplardamar pıhtılaşması
2. SİNİR HASTALIKLARI
- Beyin ve omurilik kan damarı hastalıkları
- Sinir iltihabı
- Epilepsi
- Sinir kökü iltihabı
3. ESTETİKSEL HASTALIKLAR
- Selülit
- Buruşukluk ve kırışıklıklar
- Cilt görünüş bozuklukları
- Ameliyat yara izleri
4. HEMOROİD (BASUR)
Hemoroid ağrısını geçirmek ve basura son vermek isteyenlerin genelde ilk tercihleri arasında olmasa da kullanılan ve faydalı bir yöntemdir.
5. ÜROLOJİ HASTALIKLARI
- Böbrek tembelliği
- Böbrek taşı, böbrek kumu ve böbrek iltihabı
- Prostat Problemleri
- Testislerdeki varisli toplardamar hastalıkları
6. CİLT PROBLEMLERİ
- Çıban ve deri absesi
- Ergenlik sivilcesi, cilt lekeleri
- Kellik ve saç dökülmesi
- Egzema ve sedef
7. METOBOLİZMA HASTALIKLARI
- Obezite
- Gut hastalığı
- Bağışıklık sistemi hastalıkları
8. KULAK BURUN HASTALIKLARI
- Kulak iltihabı, buna bağlı işitme kayıpları
- Sinüzit
- Kr.Bademcik iltihabı
- Kulak çınlaması ve kireçlenmesi
9. GÖZ HASTALIKLARI
- Ayrılmış retina
- Konjuktiva iltihabı
- Göz tembelliği
- Şaşılık
- Göz tansiyonu
- Diabet kaynaklı görme kayıpları
- Göz damarı tıkanıklığı
- İltihaplı göz hastalıkları
- Göz tembelliği
10. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
- Sindirim sistemi ülseri
- Safra kesesi iltihabı ve taşı
- Kalın bağırsak ve Pankreas İltihabı
11. DİABET VE GUATR
Sülükler guatr ve diabet hastalarının dermanı oluyor.
12. ROMATİZMA
Hastaların kullandığı diğer bir alternatif yöntem de sülük tedavisidir.
13. ASTIM VE ZATÜRRE
Tedavi yöntemi biraz zorlu da olsa astım ve zatürre hastalığını iyileştirdiği söylenmektedir.
14. KADINSAL HASTALIKLAR
- Meme iltihabı, kist, miyom
- Enfeksiyonel iltihaplı hastalıklar
- Yumurtalık İltihabı
SÜLÜK TEDAVİSİNİN UYGULANMADIĞI DURUMLAR
- Hemofili
- Ciddi anemi (Hb 10'dan küçükse)
- Kan sulandırıcı ilaç kullanımı
- Gebe veya emzirenlere sülük tedavisi uygulanmaz
- Sülük Tedavisi Hangi Bölgelere Uygulanmaz
- Göz kapağı ve çevresine
- Avuç içi ve ayak tabanına
- Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık gibi önemli damarların bulunduğu bölgelere
- Bunlar dışında her bölgeye sülük tedavisi uygulanabilmektedir.
TEDAVİ ÖNCESİNDE BİLİNMESİ GEREKEN YAN ETKİLERİ
Sülük tedavisi esnasında bir takım geçici sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunlar kayda alınmayacak düzeyde olduğundan hastaya bir zararı dokunmayacak türden gelişmelerdir.
1- SIKÇA KARŞILAŞILAN YAN ETKİLERİ
Tedavinin hemen başında hafif acı hissedilebilir. Genelde İnce hafif sızı şeklinde olurken yaklaşık 5 dk sonra bu acı kesilir.
Tedavinin uygulandığı bölgede sızıntı şeklinde kanama oluşur. Bu kanama yaklaşık 4-10 saat arası sürebilir. Akıntı olması faydalı bir durumdur.
2- NADİREN KARŞILAŞILAN YAN ETKİLERİ
Deri enfeksiyonu oluşabilir. Uygulayıcının bilgi-birikimi ve steril ortamı bu konuda belirleyici faktör olmaktadır.
Kısa süreli lenf bezi şişmesi
Isırma noktalarında kabuklanma gibi tepkimeler ile karşılaşılabilir.
SÜLÜK TEDAVİSİNİN FAYDALARI
- Zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamaya yardımcı olmaktadır.
- Kan dolaşımını hızlandırır ve kan akışını rahatlatır
- İltihabı söker ve enfeksiyonları yok eder.
- Ağrılarınızı dindirir.
- Cilt sorunlarına iyi gelmektedir.
- Beyin hücrelerini canlandırıp sinir hücrelerini iyileştirmektedir.
- Bacak ülserini geçirir
- Ciltteki kırmızılıkları gidermektedir.
- Sindirim sistemini geliştirir.
- Eklemleri güçlendirir.
- Alzheimer gibi akıl hastalıklarına iyi gelmektedir.
- Göz hastalıkları, kulak hastalıkları, diş eti gibi hastalıkları iyileştirmektedir.
- Kan akışı ve beyin fonksiyonlarını geliştirerek cinsel gücü arttırır.
BONUS
Tedaviden sonra, mercimek, tahıllı gıdalar, aşırı tatlı veya aşırı ekşi tür gıdalar tüketilmemesi gerekir. Ayrıca bir yeriniz kırıldığında gittiğiniz kırıkçı çıkıkçı insanlar gibi "sülükçü" insanlarda var. Bu kişilerle muhatap olup boş yere paralarınızı dökmeyin. Çünkü yapılacak olan işlemin profesyonel bir şekilde yapılması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.