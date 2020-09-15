Stresle baş etmenin yolu: Benlik saygısı

Stres hayatın olumlu yönlerini keşfederken gölge misali kişiyi rahatsız ediyor. Dolayısıyla günlük hayatta birçok alanda performansı da olumsuz etkiliyor. Bu duruma karşı benlik saygısının yüksek olması gerektiğini belirten uzmanlar, stresle baş etmenin yollarını anlattı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Psikolog Yelda Öge, benlik saygısı hakkında bilgi verdi. Stresle baş etmede benlik saygısının önemli olduğunu belirten Öge, benlik saygısını şöyle tanımladı: “Benlik saygısı; kişinin kendiyle ilgili değerlendirmeleri tarafsız yapabilmesi ve kendini beğenmesi, kabul etmesidir.”

BENLİK SAYGISINA SAHİP OLANLAR NASIL HİSSEDER?

‘Benlik saygısı olan bireyler, kendine güvenen, değer veren kişilerdir’ diyen Öge, şu şekilde konuştu:

“Benlik saygısı kişilerde yüksek ve düşük benlik algısı olarak iki farklı durumda ortaya çıkar. Yüksek benlik algısı olan kişi; kendisini ve içsel dünyasını değerli bulur. Kişi kendini her haliyle kabul eder, değer verir ve kendine güven duyar. Yüksek benlik saygısına sahip olan birey, kendini olumlu olarak değerlendirir, saldırgan tutumlardan uzak durur ve kendini iyi hisseder. Zayıf olduğu yönlerini de keşfederek bunların üstesinden gelmeye çalışır. Düşük benlik saygısına sahip bir bireyin kendine olan güveni zayıftır. Bu kişiler diğerlerine bağımlıdır, sıkılgandır, araştırmacı tarafları zayıftır.”

“BENLİK SAYGISININ YÜKSEK OLMASI STRESİ AZALTIR”



Güçlü bir benlik saygısı olan kişinin yaşanacak olaylara farklı açıdan bakabildiğine dikkat çeken Yelda Öge, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

“Güçlü bir benlik, yüksek bir öz güven, sağlıklı bir başarma ve üretkenlik duygusu birçok stres faktörünü çözmeye yardımcı olabilir.

Benlik saygısı yüksek olan birey stres verici yaşam olaylarıyla karşılaştığında durumun yalnızca olumsuz sonuçlarına odaklanmaz.

Stres verici durumla baş etmek için kaçma ve kaçınma davranışları geliştirmek yerine neler yapabileceğine odaklanır.

Benlik saygısı kişinin kendiyle ilgili algısını yansıttığından stresi algılama ve stresle baş etmede de bu algı oldukça önemlidir.

Bireylerin benlik saygısı yükseldikçe problem odaklı başa çıkma davranışı da artar.

Stres verici durumu gerçekçi değerlendirebildikleri için bu kişiler sağlıklı baş etme yöntemlerini kullanabilirler.

Yüksek benlik saygısına sahip olanların, yaşamın olumsuz etkilerinden kendilerini korumayı başarabildikleri ve stresi tolere edebildiklerini söyleyebiliriz.”