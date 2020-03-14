Sağlıklı bir yaşam için spor şart. Herkes yürüyüş yaparak, yüzerek, koşarak veya bisiklet sürerek farklı şekillerde spor yapıyor. Peki, spordan sonra hangi besinler tüketilmeli? Spordan sonra meyve suyu içmek doğru mu? Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın şart oluğunu söyleyen uzmanlar, yapılan egzersiz sonrasında kaybedilen enerji ve minerallerin bir su bardağı meyve suyu içerek geri alınabileceğini vurguladı.

Sporun ardından tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Neriman İnanç: “Meyve suları, vücudun sıvı gereksinimini karşılamanın yanı sıra, içeriğindeki antioksidan ve mineraller ile hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini ve vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda meyve sularında bulunan doğal şekerler vücuda enerji verip, dinç kalmasını sağlar.” dedi. Egzersiz yapanlar ve sporcular için önemli bir besin öğesi olan potasyum kaynakları arasında sebze ve meyvelerin bulunduğunu söyleyen İnanç: “Özellikle içilen bir bardak vişne, portakal ve kayısı suyu, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 10’unu karşılıyor. Bu nedenle egzersiz sonrasında belirtilen meyve sularının tüketimi kaybedilen sıvı ve minerallerin yerine konabilmesinde yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.