Sosyal medya gündemi: Patlıcan

Patlıcan, bizde çok sevilen, aynı zamanda fazla tüketilen önemli ve lezzetli bir sebzedir. Ülkemizde Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgelerimizin bazı yerleri dışında hemen her yerde yetiştiriliyor. Koronavirüsün ardından sosyal medyada gündem olan patlıcanın faydaları merak ediliyor. Mutfaklarda da önemli bir besin kaynağı olan patlıcanın faydaları saymakla bitmiyor. Ayrıca son yıllarda özellikle beslenme uzmanlarının diyet programlarında da sıkça yer almaktadır. İşte patlıcanın faydaları...

Kolesterol hastaları için ilk tercih olmalıdır

Kalp dostudur

Kanser ve nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkisi bulunmaktadır. 100 gramı 14 kaloridir.

A ve B1 vitaminleri sayesinde göz sağlığına katkıda bulunur

Patlıcan sapı, sahip olduğu lifli yapı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olur

C vitamini ile cilde parlaklık verir ve solunum yolu hastalıklarına karşı korur

Sahip olduğu doğal nikotin ile sigarayı bırakmak isteyen kişilere kolaylık sağlar

İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı etkilidir

A, B1, B2 ve C vitaminlerini içeren patlıcan sapı hemoroid, cilt ve saç sağılığı gibi sorunlarımızı gidermeye, hatta bağışıklık sistemimizin de güçlenmesini sağlar

Kalsiyum, potasyum ve demir minerallerini bulundurur