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Sonbaharda nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Sonbaharda nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, vücut ısınızı artıracak, halsizliğinizi alacak gripsavar çay tarifi veriyor. Sonbaharda nezle olanlar doğal şifa yöntemlerini araştırıyor. Gripsavar çay tarifi grip olanlar için iyileşmede mucize etki yapıyor. Haberimizin devamında gripsavar çay tarifini bulabilirsiniz.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hastalığı ve gribe yakalanma oranlarını artırıyor. Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, vücut ısınızı artıracak, halsizliğinizi alacak bir çay tarifi veriyor;

Malzemeler:

1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil
2 top karabiber
Yarım limon
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Zencefili rendeleyip cezveye koyun. Karabiberi ekleyin ve 1 bardak su ile 5 dakika iyice kaynatın. Ardından kupaya süzün ve yarım limon sıkıp, bal ekleyin. Sıcak olarak tok karna tüketin. (Tarif kan sulandırıcı ilaç kullananlara uygun değildir.)


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