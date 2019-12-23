Sonbaharda nezle olanlar için şifa: Gripsavar çay tarifi!

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi hastalığı ve gribe yakalanma oranlarını artırıyor. Diyetisyen Zeynep Köse Çapay, vücut ısınızı artıracak, halsizliğinizi alacak bir çay tarifi veriyor;

Malzemeler:

1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil

2 top karabiber

Yarım limon

1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı:

Zencefili rendeleyip cezveye koyun. Karabiberi ekleyin ve 1 bardak su ile 5 dakika iyice kaynatın. Ardından kupaya süzün ve yarım limon sıkıp, bal ekleyin. Sıcak olarak tok karna tüketin. (Tarif kan sulandırıcı ilaç kullananlara uygun değildir.)