Sonbaharda güneş lekeleri nasıl geçer? İşte sonbaharda cildi güzelleştiren 7 öneri!

Güneş lekeleri, yaz mevsiminin ardından en çok şikâyet edilen cilt sorunları arasında yer alıyor. Yaz mevsimindeki yoğun güneş, deniz ve havuz suyu maruziyeti nedeniyle sonbahara girerken ciltte kuruluk, solukluk, pullanma, kırışıklıklar ve lekeler ortaya çıkabildiğini belirten Doç.Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sonbaharda cilt bakımı konusunda bilgi verdi.



Aksam.com.tr'den Merve Kantarcı Çulha'ya değerlendirmelerde bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Doç.Dr. Filiz Topaloğlu Demir, sonbaharda cilt bakımının püf noktalarını anlattı. İşte güneş lekelerini geride bırakan ve cildi yenileyen 7 öneri:

1. Sonbahar, cildimizi yenilemek, canlılığına ve parlaklığına kavuşturmak için gerekli olan pek çok dermatolojik uygulamayı yaptırmak için uygun bir mevsimdir.

2. Cildinde kuruluk ve matlık olanlar, lekeler yüzünden cilt renginde düzensizlikler olanlar, bu dönemde PRP (Platelet Rich Plasma)- trombosit yani pıhtı hücresi yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması adı verilen tedavi yöntemi ile cilt parlaklığına kavuşabilir ve cilt lekelerinden kurtulabilir. Bu işlemde, hastanın kendi kanından elde edilen plazma, küçük miktarlarda, yaygın olarak derinin içine enjekte edilmektedir.

3. Yaz sonrası ortaya çıkan güneş lekelerinden kurtulmak için veya ciltte gençleşme ve yenilenme amacıyla bu dönemde sıklıkla başvurduğumuz bir diğer tedavi yöntemi ise mezoterapidir. Bu tedavi ile derinin ihtiyacı olan vitaminler, mineraller, aminoasitler ve enzimler, tek başlarına ya da genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına ince uçlu, küçük iğneler ile yaygın olarak enjekte edilmektedir.

4. Ciltte kuruluk, elastikiyet kaybı, kırışıklık veya sarkma şikayeti ön planda olan kişilere, yoğun hyalüronik asit, çeşitli aminoasitleri, peptidler ve vitaminleri içeren ürünlerle gençlik aşısı yapılabilir.

5. Kimyasal ajan uygulanarak deride kontrollü derinlikte hasar oluşturularak yapılan, cilt soyma işlemi olarak bilinen kimyasal peeling ve enzimatik peeling işlemleri, leke tedavisi yanı sıra ince ve derin kırışıklıklarda, sivilce izlerinde, ciltteki gözenekleri küçültmek ve sıkılaştırmak, cildi aydınlatmak ve gençleştirmek amacıyla mezoterapi ve PRP uygulamaları yanı sıra, sıklıkla kullanılmaktadır.

6. Lazer uygulamaları ise cilt yenileme ve gençleştirmede, leke tedavisinde ve kılcal damar çatlamalarınında tek başına veya diğer tedavi yöntemleri ile kombine olarak uygulanabilir.

7. Bu işlemlerle en iyi sonuca ulaşmak için, gündüzleri ,düzenli olarak güneş koruyucu kullanılmalı, cildimizin yapısına uygun ürünler ile günlük cilt temizliği yapılmalı, bol bol su tüketilmeli, yeterince uyunmalı, stresten uzak durulmalı, rafine şeker içeren yiyeceklerden kaçınılmalı ve mevsime uygun taze sebze ve meyzeleri tüketilmelidir.