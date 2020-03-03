Soğuğa karşı alerji testi: Buz-küp testi

Bakımlı ellere sahip olmanın bir yolu da onları soğuğa karşı korumaktan geçiyor. Birçok insan soğuk havalarda ellerinin veya ayaklarının kızarmasından ve şişmesinden şikâyet ediyor. Bu durum soğuk alerjisinin olduğuna işaret ediyor. Soğuk alerjisinin teşhisi hastanın cildine bir parça buz koyarak derinin verdiği tepkilere göre yapılıyor. Soğuk alerjisini belirlemek için yapılan bu teste buz-küp testi deniyor.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alerjiye bağlı rahatsızlıkların kış mevsiminde kendisini daha çok gösterdiğini belirterek, alerjik duyarlılığı yüksek olanların bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Şekerel, halk arasında "soğuk alerjisi" olarak bilinen "soğuk ürtikeri" veya "soğuk kurdeşeni"nin cildin soğuğa maruz kaldığı bölgelerde şişlik, kabarıklık, kızarıklık, uyuşma, karıncalanma ve kaşıntı belirtileri ile kendisini gösterdiğini anlattı.

"BUZ-KÜP TESTİ YAPTIRIN"

Soğuk alerjisinin teşhisi hastanın cildine bir parça buz koyarak derinin verdiği tepkilere göre yapıldığını anlatan Şekerel, yapılan bu teste "buz-küp" testi denildiğini söyledi. Bu test sırasında soğuk bir cismin deriye 5-10 dakika arasında temas ettirildiğini belirten Şekerel, şöyle konuştu: "Temas sonrası cilt on dakika gözlenerek o bölgenin kızarıp kabarmadığına bakılır. Reaksiyon oluşması durumunda tanı konur. Soğuk alerjisini önlemenin en iyi yolu soğuk havadan kaçınmaktır. Koruyucu kıyafetlerle vücudu korumak faydalıdır. Bu hastaların dondurma ve buz tüketmemek, havuza ve denize birden atlamamak şeklinde alışkanlıklar kazanması gerekir. Vücuttaki alerjik reaksiyonların şiddetini azaltmak için bazı ilaç tedavileri de uygulanabilir. Soğuk alerjisi çoğunlukla yıllarca sürebilir."

BELİRTİLER NELER?

Prof. Dr. Bülent Şekerel cildin soğuğa en çok maruz kaldığı dış ortamlarda soğuk alerjisi olanlarda belirtileri şu şekilde sıralıyor;

Deri sıcaklığının azalması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin yanlış tepkiler vermeye başlaması

Deride şişlik, kızarıklık, kaşıntı, karıncalanma, uyuşma, ağrı, yanma…

Dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hâle gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir.

Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakıaları da gerçekleşebilir.