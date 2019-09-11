Sivilceden kurtulmak için 3 doğal yöntem

Sivilce her yaştan insanın büyük bir problemi haline gelebilir. Sayıca fazla çıktığı zaman görsel açıdan rahatsız eden sivilce sosyal hayatı da etkileyebilir. Sivilce nasıl geçer özellikle sivilce sorunu yaşayan gençlerin merak ettiği bir soru. Sivilce geçirmek için birçok yöntem vardır

BİR GÜNDE SİVİLCE NASIL GEÇER?

İltihabı azaltmak ve kızarıklığı hafifletmek için temiz pamuklu bezin içine bir kaç tane buz küpü koyun sivilce kızarıklıklarının olduğu bölgeye uygulayın.

Bunu yaparken sivilcenin üzerinin çok bastırmayın yoksa patlatıp, enfeksiyonun etrafa yayılmasına neden olursunuz.

Soğuk kompres kan dolaşımını artırarak şişliği ve kızarıklığı alır.

Karbonat: Karbonat cildi temizlemek ve sivilce oluşumu tetikleyen ölü cilt hücrelerini almak için kullanılabilir. Aynı zamanda büyük sivilceleri kurutucu etkisi vardır ancak cildinizin tahriş olmaması için fazla kullanmayın ve mevcut sivilcelere sürerken fazla bastırmayın. Az miktarda karbonatı (1-2 çay kaşığı) suyla (yarım su bardağı) karıştırarak uygulayabilirsiniz.

Limon suyu kurutucu ve leke giderici özelliğe sahiptir. Kekik ve lavanta suyu antimikrobik özelliktedir. Gül suyu arındırıcıdır. Papatya çayı iltihap dindiricidir. Yeşil çay iltihap dindiricidir. Cildi yenileyen antioksidanlar içerir. Yoğurt cildi yumuşatır ve pürüzsüzleştirir. Kil gözenekleri arındırır. Yulaf vitamin ve mineraller içerir. Öğütülmüş yulaf deriyi düzgünleştirir. Bal deriyi nemlendirir. Antimikrobik etkisi vardır. Gliserin yağlandırmadan nemlendirir. Meyveler ve sebzeler cilde çok faydalı, cildi yenileyen antioksidanlar içerirler. Elma ve üzüm sirkesi antimikrobik ve cildi yenileme özelliklerine sahiptir.

Diş macunu, yüzünüzün ortasında kocaman duran sivilcenizden şikayetçiyseniz, sivilcenin üzerine jel ve beyazlatıcı olmayan diş macunu sürün. Sabaha kadar sivilceniz kurumuş olacak. Diş macunu sivilcenin suyunu alır ve yağı içine çeker. Bu yöntem çok işe yarar. Ancak, hassas ciltler için tahriş edici olabilir.

SİVİLCE NEDEN OLUYOR

Sivilce, özellikle ergenlik çağında görülen bir cilt hastalığıdır. Gençlerin korkulu rüyası olan sivilceler, yağ bezlerinin sağlıklı çalışmamasından kaynaklı oluşur. İnsanların yüzde elliye yakınında görülen ve özellikle ergenlik çağında ortaya çıkan bu iltihabi hastalık; kalıcı izler bırakmamakla birlikte, kimi insanlardaysa kalıcı izler bırakabiliyor. Bu izler; ciltte delikler şeklinde olup, çok kötü bir görünüm ortaya çıkarmaktadır. Yağlı ciltlerde daha fazla görülür.

SİVİLCE NASIL GEÇER

Büyük sivilceler hemen geçmez, sabır ister. Sabırsızlık, sizi sivilceye elle müdahaleye itebilir. Sivilceleri patlatma sonucu cildinizde tedavisi çok zor sivilce izleri kalabilir. Eğer, uzun süre beklemenize ve cilt bakımınızı düzgün yapmanıza rağmen sivilceler geçmiyorsa bir cilt doktoruna görünmeniz şarttır.

DOĞAL YÖNTEMLERLE SİVİLCEDEN KURTULMA

1. KARBONAT: Karbonat, cildi temizler ve sivilce oluşumu tetikleyen ölü hücreleri ortadan kaldırır. Karbonatın sivilceleri kurutucu etkisi vardır, fakat aşırı kullanımı da cildin tahriş olmasına neden olabilir. Bir veya iki çay kaşığı karbonatı yarı dolu çay bardağına katın, iyice karıştırın ve yüzünüze sürün.

2. YULAF MASKESİ: Yulaf maskesi, cildinizdeki fazla yağı alır ve gözenekleri temizleyerek sivilceleri azaltır. Sivilcelerin kurumasını sağlar ve zamanla iyileşmesine yardımcı olur. Yulaf maskesi hazırlamak için, belirli miktarda yulafın üstüne azar azar su eklenir ve yoğun bir krem kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Daha sonra, tüm sivilceli bölgeye eşit miktarda sürülür ve 30 dakika kadar kuruması beklenir. Maske kuruduktan sonra cildiniz gerilir. Uygulama sonrası cildinizi ılık suyla yıkayın. Yulaf maskesi 3 gün arayla uygulanabilir.

3. NARENCİYE SUYU: Portakal, limon vb. narenciye suları, sivilcelerin iyileşme sürecini hızlandırır. Hatta sivilce nasıl geçer dendiğinde akla ilk gelenlerden biri de limondur. Narenciye sularının yapısı asidiktir, bu yüzden sivilceli ciltlere iyi gelir. En çok kullanılanı limondur. Limon suyunu bardak içine sıkın. Sıktıktan sonra sivilcenin üzerine ve çevresine sürün ve yarım saat bekleyin. Belirli bir süre bekledikten sonra, sürdüğünüz bölgeyi ılık suyla yıkayın. Bu uygulamayı, günde bir defa tekrarlayın.