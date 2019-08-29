Tatlı sulardaki gizli tehlike

Şistozomiazis’ten korunmak için yurtdışı seyahatlerinde risk olan bölgelerdeki tatlı suya girmekten ve suyla temastan kaçınılmalıdır. Dünyadaki Şistozomiazis vakalarının yüksek çoğunluğu Afrika’da görülmektedir. Ağızla temasla bu parazit bulaşmıyor ancak dudak ve çevresi gibi yerlerden enfeksiyon kapılabileceğinden dolayı güvenilir suların tercih edilmesi öneriliyor. Kaza sonucu suyla temasta ilk müdahale olarak o bölgeyi kurulamak gerekir, daha sonra doktora başvurulmalıdır. Şistozomiazis hastalığı ilaçla tedavi edilebilir.

ŞİSTOZOMİAZİS NEDİR?

Şistozomiazis dünyada 200-250 milyon insanı etkileyen ve Afrika ve Orta Doğu’da yaklaşık 80 milyon insanı enfekte eden parazitik bir enfeksiyondur.

TÜRLERİ:

Şistozoma hematobium

BULAŞMA YOLLARI:

Enfekte insanların, idrar ve dışkılarıyla atılan şistozoma yumurtaları vasıtasıyla tatlı sular kontamine olur. Yumurtalar çatlar ve suda tatlı su salyangozlarının belli türlerinin içinde pek çok ‘Cercaria’ denilen parazit larvaları gelişir. Salyangozun vücudunda çoğalan parazit larvaları salyangozu terk ederek içinde yaklaşık 48 saat canlı kalabilecekleri suya dağılırlar. Kontamine suda yıkanma, suda çıplak ayakla korunmasız yürüme ve yüzme sonucunda larvalar insanların derisinden içeri girerler. Birkaç hafta içinde vücudun kan damarları içerisinde yerleşerek dişilerinin yumurta üreteceği yetişkin solucanlar haline dönüşürler. Yumurtaların bir kısmı mesane veya bağırsaklara göç eder ve idrar veya dışkıyla atılırlar. Enfeksiyon döngüsü bu şekilde devam eder

KORUNMA YOLLARI:

Şistozomiyaz hastalığı yalnızca bazı tatlı su salyangozlarının bulunduğu yörelerde görüldüğü için, bu ara konakların yok edilmesi etkili bir önlemdir. Hastaların bir an önce tespit edilip tedavi edilmesi ve insanların kişisel hijyen kurallarına uyması sağlanmalıdır. Hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat edecek insanların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir.

TEDAVİSİ:

Uygun antibiyotik kullanılır.