Egzamaya iyi gelen bitki: Semizotu!

Semizotunun sağlığımıza sayısız faydası vardır. Magnezyum, potasyum, manganez, demir ve bakır gibi mineralleri de içerir. Semizotunun faydalarından en gündemde olanı ise; kalorisi düşük olması sebebiyle diyet yapan, kilo vermeye çalışan kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilir olmasıdır. Çocukların beyin gelişiminde büyük katkısı olan semizotunu, en kolay şekilde salatalarınızın içerisine katabilirsiniz.

İŞTE SEMİZOTUNUN FAYDALARI

Latince adı Portulaca oleracea olan bu şifalı bitki ülkemizdeki birçok yörede farklı isimler ile adlandırılır. Gaziantep yöresinde pirpirim adı ile anılırken, purslane, semizebe gibi farklı isimler ile de anılır. Ayrıca semizotu olarak yazan kişiler de vardır. Kalorisi çok düşüktür. Omega 3 yağ asidi içerir. Yaprakları salatalarda kullanılır. Aynı zamanda ıspanak ya da ebegümeci gibi pişirilerek de kullanılabilir. Oldukça besleyici bir sebzedir. A, B1, B2, B3, B6, C ve E vitaminlerini yüksek miktarda bulundurur. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, potasyum, manganez, demir ve bakır gibi mineralleri de içerir. Bitki, sarı, pembe ya da kırmızı renkte çiçekler açabilir. Dağlarda, bayırlarda kolaylıkla rastlanabilen bir bitkidir. Yetiştirilmesi de oldukça kolaydır.

Bu leziz bitkinin sağlık açısından birçok faydası vardır. İşte semizotu faydaları:

Potasyum içeriği nedeniyle dolaşım sisteminin düzenlenmesine katkı sağlar.

Kan şekerini düzenlemeye yardım eder.

Enerji verir.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Demir içeriği nedeniyle vücuttaki beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin yapısına katkı sağlar.

Anemi yani kansızlığı önlemeye yardım eder.

Kan basıncını düzenler.

Kasları güçlendirir.

Böbreklerdeki kumları ve taşları dökmeye yardım eder.

Kalp sağlığını destekler, kalp dostudur.

Felç riskini azaltır.

Gut hastalığına da iyi gelir.

Kansere karşı da koruma sağlar. Özellikle ağız ve akciğer kanserine karşı da korur.

Cilt güzelliği sağlar.

İdrar söktürücü özelliği ile de bilinir.

Hemoroid yani basura karşı da faydalıdır.

Kalorisi düşük olması sebebiyle diyet yapan, kilo vermeye çalışan kişiler tarafından da rahatlıkla tüketilebilir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Kabızlığı önlemeye yardım eder.

Ülsere karşı da faydalıdır. Mide rahatsızlığı olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Egzama gibi cilt hastalıklarına karşı da şifa sağlar.

Soğuk algınlığına karşı da koruma sağlar.

Karaciğere de yarar sağlar.

Kolesterolün düzenlenmesine yardım eder.

Çocukların beyin gelişimini düzenler.

İşte bu şifalı bitkinin sağlık açısından bu kadar çok faydası vardır. En basitinden salataların içine bu leziz bitkiyi ekleyerek şifa bulabilirsiniz. Yemeğini yaparak da bu sağlık dolu bitkiden yararlanabilirsiniz.