19 Aralık 2020 Cumartesi 11:09 | Son Güncelleme:
Şekerle ilgili bilinmeyen gerçekler
Şeker hemen hemen her tükettiğimiz besinde var. Peki, şekerin vücuda faydası var mı? Besinlerdeki şeker insanı nasıl etkiliyor?
Şekerin faydası ve zararı sağlıklı beslenmede en çok merak edilen konuların başında geliyor. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Peki, şekerin vücuda faydası var mı?
Beslenme Uzmanı Ayça Güleryüz bu nedenle rafine edilmiş beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor:
“Rafine şeker ve çoğu gıdanın içinde bulunan yüksek oranda fruktoz içeren mısır şurupları vücudumuzda karaciğer tarafından metabolize ediliyor. Bu da karaciğerin daha fazla çalışması anlamına geliyor.”