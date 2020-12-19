Şekerle ilgili bilinmeyen gerçekler

Şekerin faydası ve zararı sağlıklı beslenmede en çok merak edilen konuların başında geliyor. Her gün birçok kez çayımıza, kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra içeriğini bilmediğimiz paketli gıdalarda da bulunuyor. Peki, şekerin vücuda faydası var mı?



Beslenme Uzmanı Ayça Güleryüz bu nedenle rafine edilmiş beyaz şekere vücudun hiç ihtiyacı olmadığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam ediyor: