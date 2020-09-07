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  3. Sanat tutkunluğunu tostlara yansıttı
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:23 | Son Güncelleme:

Sanat tutkunluğunu tostlara yansıttı

Sanat tutkunluğunu tostlara yansıttı

İngiltere'de yaşayan bir sanat tutkunu olan Caroline Barnes, pandemi boyunca öğle aralarında tost ekmeği üzerinde meşhur sanat eserlerini tostlarla yeniden yansıttı.

Koronavirüs herkeste farklı yetenekleri de ortaya çıkardı. BBC'de yer alan habere göre İngiltere'nin Portsmouth kentinde yaşayan 56 yaşındaki Barnes, mart ayında evden çalışmaya başladığından beri meşhur sanat tablolarını yenilebilir olarak tekrar ortaya çıkarıyor.

Koronavirüsün yarattığı hayal kırıklığını ekmek formunda ifade etmek istediğini belirten Barnes'ın ilk işi ressam Edvard Munch'ın Çığlık adlı tablosu oldu.

Barnes, bu eserinin çıkış noktasının iptal edilen bir tatil planı olduğunu söylüyor.

Portsmouth Üniversitesi'nin insan kaynakları biriminde çalışan Barnes'ın müzelere ziyareti koronavirüsle beraber ertelenmek zorunda kalmış: "Bunun üzerine sanatı tost üzerine yansıtmak istedim. Sanata bakmaya karşı duyduğum tutkuyu her gün öğle aramda yeniden canlandırdım."

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