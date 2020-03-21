Sahte dezenfektan nasıl anlaşılır? Dezenfektan seçerken nelere dikkat edilmelidir? soruları merak ediliyor. Koronavirüs salgınının artması ile dezenfektana olan ihtiyaç da giderek artıyor. Bu durum piyasada birbirinden farklı dezenfektan satışına da sebep oluyor. Ellere yerleşen virüsler, yüze temas ettikten sonra ağız, burun ve göz aracılığı ile vücuda girebiliyor. Dezenfektanlar, içerisinde bulunan etil alkol ve izopropil alkol nedeniyle mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

Bir kozmetik firmasının sahibi Erdoğan Tuzcu, dezenfektanlarla ilgili olarak İHA’ya yaptığı açıklamada dezenfektan alırken şu hususlara dikkat çekti:

Dezenfektanların etkili sonuç vermeleri için alkol oranlarının yüksek olması gerekiyor

İdeal dezenfektan alkol oranı da yüzde 60 ile yüzde 90 arasında değişiyor

Dezenfektan kullanan kişilerin alırken mutlaka etiket üzerinden alkol oranını kontrol etmelidir. Düşük alkol oranlı dezenfektanlar beklenen sonucu vermez

Dezenfektanlar, yakıcı etkisi olmayan, toksik madde içermeyen ve yüzey gerilimini düşürücü özelliğe sahip maddeleri içeren homojen yapılı ürünlerden seçilmelidir

Giderek artan sahte ürünler halk sağlığını tehlikeye attığını belirten Erdoğan Tuzcu, "Sahte dezenfektanların uzman olmayan kişiler tarafından anlaşılması oldukça zor. Benim bununla ilgili söyleyeceğim ilk şey, dezenfektan gibi ürünlerin mutlaka güvenilir yerlerden alınması ve ürün takip sistemi (ÜTS) kaydı var mı diye kontrol edip alın. Yine ürünün fiyatına bakarak da az çok fikir sahibi olunabilir. Bir dezenfektanı birçok yer A fiyatına satıyor bir yer ise daha ucuz olan B fiyatına satıyorsa o ürün büyük olasılıkla sahtedir. Bu nedenle mutlaka iyi araştırılmalı ve güvenilir bir firma tarafından üretilen kaliteli bir ürün satın alınmalıdır. Bazı ucuz ürünler ciltte alerji, dökülme, aşınma ve kızarıklık gibi problemlere de neden olabilir. Halkımız söz konusu sağlık olduğunda ucuza kaçmanın yanlış olacağını asla göz ardı etmemelidir."

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