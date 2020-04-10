Saçta beyazlamayı önleyen karışım! Soğan kabuğu saça iyi geliyor!
Hemen hemen herkes “saçımda beyaz” var diyerek aynaya bir kere bakmıştır. Stres, genetik faktörler veya üzüntü gibi günlük hayatta birçok neden saçlarda erken beyazlamaya sebep olabiliyor. Peki, saçlardaki beyazlar nasıl önlenebilir? Isırgan otu, soğan kabuğu ve ceviz yaprağının muhteşem karışımından oluşan tarif saçtaki beyazlamayı önlüyor. İşte saça iyi gelen soğan kabuğu karışımının tarifi…
Saçta beyazlamayı önlemenin yolları ve saça iyi gelen karışımlar merak ediliyor. Yaşlandıkça saçlar beyazlar algısı artık yok olmaya başladı. Çünkü stres, genetik faktörler veya üzüntü gibi günlük hayatta birçok neden de saçlarda erken beyazlamaya sebep olabiliyor. Peki, saçlardaki beyazları nasıl önleriz? Saçlara mükemmel etki eden ısırgan ve ceviz yaprağı karışımı saçlardaki beyazları önlüyor. İşte saça iyi gelen soğan kabuğu karışımının tarifi…
SAÇTA BEYAZLAMAYI ÖNLEYEN SOĞAN KABUĞU KARIŞIMI MALZEMELER
4 bardak su
2 yemek kaşığı ceviz yaprağı
2 yemek kaşığı ısırgan yaprağı
2 yemek kaşığı biberiye
2 yemek kaşığı kara üzüm(çekirdekleriyle beraber)
1 adet soğan kabuğu
SAÇTA BEYAZLAMAYI ÖNLEYEN KARIŞIMIN YAPILIŞI
Bir tencereye suyu ekleyin
Bütün malzemeleri ekleyin ve 15 dakika kaynatın. Biraz demlemeye bırakın. Sonrasında saça masaj yapın. Sonrasında saçlarınızı yıkayın.