Saçların çabuk uzamasına doğal çözümler!

Saçların nasıl daha hızlı uzayacağı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlaçlarda çare bulamayan vatandaşlar çareyi doğal ürünlerde ve bitkilerde arıyor. Saçların uzaması için ne yapılması gerektiği araştırılıyor. Saçın daha çabuk uzaması için doğal yöntemleri haberimizin devamında bulabilirsiniz. İşte saçınızı hızlı uzatacak doğal yöntemler:

Çilek: Baştaki saçsız kısımların üzerine, çilek ezilerek masaj yapılır ve saç çıkar.

Hemame: Hemamenin yaprak ve çiçekleri kaynatılır, başa suyu ile masaj yapılır.

Yılan gömleği: Yılan gömleği yakılarak, zeytinyağı ile külü merhem haline getirilir. Dökülen saçların yerine sürülür.

Kekik: 1 avuç kekik 1 kg suya konulur ve hafif ateşte 5 dakika kaynatılır. Saçsız cilde, süzüldükten sonra suyu ile masaj yapılır. (Saçta bulunan fazla yağı giderir ve saç diplerinde bulunan mikropları öldürür.)

Civanperçemi: 10 gr bitki 1 bardak kaynar suya konulur ve 10 dakika bekletilir. Başa suyu ile masaj yapılır.

Sinemaki: 1 avuç sinemaki 1 bardak suya konulur ve 10 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür, saçlar yıkanıp saç diplerine bu su ile masaj yapılır.

İç yağı: Saç derisine inek iç yağı ile masaj yapılır. Kısa sürede etki gösterir.

Menekşe yağı: Başa menekşe yağı ile masaj yapılır. Bir süre yapılmaya devam edilir.

Karamuk dikeni: Gelincikle beraber karamuk dikeni haşlanır.