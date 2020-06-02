Saçı uzatan patates maskesi tarifi! Saçı hızlı uzatan maske tarifi

Saç uzaması ve saç dökülmesi özellikle kadınlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, saç en hızlı nasıl uzar? Patatesle hazırlanan saç uzatma maskesi tarifini sizler için hazırladık. İhtiyacınız olanlar 3-4 adet patates, su ve tülbent. İşte saç uzatma yöntemleri arasında en kolayı…

Patatesleri ince dilimler halinde kestikten sonra blendırdan geçirin. Kıvamı fazla katı olduysa biraz su ile inceltebilirsiniz. Püre kıvamını aldıktan sonra tülbent yardımıyla patateslerin suyunu süzün. Bu karışımı saç diplerinize yedirerek sürün ve 20-25 dakika bekletin. İsterseniz boneyle saçlarınızı sarıp daha sonra ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Bu maske haftada 1-2 defa uygulanabilir. Kısa süre içerisinde saçlarınızın uzadığını görebilirsiniz.

Alerjik bir reaksiyon almamak için doktorunuza danışmadan patates maskesini yapmamanız tavsiye edilir.

SAÇ UZATMAK İÇİN DİĞER ÖNERİLER

Tüm bunlardan önce saç uzatmak isteyenler için öncelikle bildiğiniz üzere kırıkları aldırmak, saç diplerine masaj yapmak ve ısı kullanımını azaltmak (maşa, fön vs.) gibi önemli faktörler de vardır. İlk olarak saç sağlığınız için bunları göz önünde bulundurmanızda fayda vardır.