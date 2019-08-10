Saç maşası kullananlara 7 özel tavsiye

Saçın sağlıklı görünümü kaybetmeden saçlara şekil vermek oldukça maharetlidir. Daha öncesinde birçok yöntemle saçlara şekil vermek mümkün olsa da en kısa ve en hızlı şekilde saçlara şekil vermek için kullanılan maşa, bir süre sonra saçlarda yıpranmaya yol açabilir. Verdiği ısıdan kaynaklı tahriplere yol açabilir. Saçlarına sık sık maşa yapanlar bir süre sonra saçlarının yıprandığını görür. Özellikle saç tipi kırılgan ve hassas bir yapıya sahip olanların saç yıpranmasıyla karşı karşıya kalması daha mümkündür. Saçlarınıza gereken özeni göstermeniz için ne yapmanız gerektiğini saç maşası kullananlara koruyucu tavsiyeler başlıklı yazımızın devamında okuyabilirsiniz…

SAÇLARI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

DOĞRU ÜRÜN SEÇİMİ

Hepimizin saçını farklı kılan bazı özellikleri vardır. Kiminin çok ince telliyken kiminin saç telleri kalın olabilir. Ve herkesin aynı ürünü kullanması da bu nedenlerden dolayı yanlış olur. Bunun için saçınızda ne gibi bir bukle oluşturmak istediğinize karar verin. Eğer daha sık bukleler oluşturmak istiyorsanız saç maşasının çapını küçük seçmeye özen gösterin. Eğer dalgalı bir saç modeli istiyorsanız orta çaptaki bir saç maşası işinizi görür.

ISI AYARI

Saç maşaları profesyonelliklerine göre ısı ayarlarına sahiptir. Isı ayarları saçların üzerine ısı uygulayarak saçın şekil almasını kolaylaştırır. Eğer saç telleriniz ince ise maksimum 180 derece ayarı olan saç maşalarını tercih etmeli ve bu ayarda kalmaya özen göstermelisiniz. Saç hücreleri bu ısıyı kaldıramayıp hasar görebilir. Bu da saçınızın yanmasına sebep olur. Eğer saç telleriniz normale göre daha kalınsa 200 derecede çalışan bir saç maşası tercih etmelisiniz.

SAÇ KORUYUCU KULLANIN

Saçlar oldukça hassastırlar. Güneşten, bulunduğunuz ortamdaki oksijen oranından bile etkilenen saçlar yüksek ısıya maruz kaldıkları zaman yapılarını koruyamazlar. Saç yapısının korunması için önceden doğal yağlar kullanılmaktaydı. Ancak bunlar saç maşasıyla birlikte uygulandığında saçın yağlı bir görünüm oluşturmasına neden oluyor. Oldukça başarılı saç bakım ürünü markalarının saç maşası uygulamadan önce saçın yapısını koruyacak olan ürünlerini mutlaka kullanın. Saçlarınıza banyodan sonra hafif nemliyken uyguladığınızda ve ardından saç maşasıyla ısıl işlem uyguladığınızda saçlarınızdaki parlaklığı ve canlılığı korumuş olacaksınız.

SAÇLARINIZI KURUTUN

Eğer banyodan sonra saç maşası uygulayacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Saçlarınıza şekil vermeye başlamadan önce yapmanız gereken saçlarınızın tamamen kuruduğundan emin olmak. Çünkü saçlarınız nemliyse ve bu şekilde ısıya maruz kalırsa saçlarınız hızlı bir şekilde yanacaktır. Zaten kulağınıza gelen çıtırtı sesleri sizleri yönlendir. Bunun yerine iyonizer bir saç kurutucu kullanarak saçlarınızı tamamen kurutun ve ardından saç koruyucunuzu kullanarak saçlarınızı şekillendirin.

SARMAYA DİPTEN BAŞLAYIN

Saç maşasını dik bir vaziyette uygulamanız gerekir. Eğer yan şekilde kullanırsanız saç maşası saçlarınızda iz bırakarak doğal görünüm elde etmenize izin vermeyecektir. Bunun yerine maşayı dik tutun ve küçük parçalara ayırdığınız saçlarınızı dipten başlayarak sarmaya başlayın. Saç telinizin kalınlığına göre 5 10 saniye arası maşayı beklettikten sonra bırakın. Eğer bu bukleyi bir tel tokayla saçınıza tutturursanız bukleniz daha kalıcı olacaktır. Hem de saçlarınızda maşayı daha uzun süre bekletmenize gerek kalmayacaktır.

İŞLEM SONRASI SAÇ YAĞI

İşlem sırasında saçınız elbette zarar görür. Isıya maruz kalan saç telleri matlaşarak eski görünümünü kaybeder. Elbette kadınları bu durum yıldırmıyor fakat canlı buklelere sahip olmayı da hepimiz isteriz. Bunun için yapmanız gereken saçlarınızı, yukarıda saydığımız işlemleri uyguladıktan sonra aşağıya doğru eğin. Daha sonra parmaklarınızla yapmış olduğunuz bukleleri açın. Ardından ünlü markaların piyasaya sunduğu saç bakım yağlarını kullanın. Bunlar hem sizin saçlarınızı dışarıdan gelecek olan etkenlere karşı koruyor hem de parlaklık vererek daha canlı buklelere sahip olmanızı sağlıyor.

DOĞAL GÖRÜNÜM İÇİN UĞRAŞMANIZA GEREK YOK

Eğer saçlarınızın şeklinden memnunsanız ancak daha düzenli bir görünüm elde etmek için saç maşanızı kullanıyorsanız ince çaplı bir maşa seçerek işleme başlayın. Daha sonra saç koruyucu ürünü saçınıza uygulayın. Ve biraz ürünü yedirin. Ardından saçınızı üçe ayırın. Bu üç parçayı tek tek maşaya sarın ve normalden biraz daha fazla bekletin. Bu şekilde kısa süre içerisinde saçlarınıza çok da zarar vermeden saçlarınızın tamamını bir şekle sokmuş olursunuz.