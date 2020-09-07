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  3. Saç için yeni keşif: Eşek sütü sabunu
07 Eylül 2020 Pazartesi 09:57 | Son Güncelleme:

Saç için yeni keşif: Eşek sütü sabunu

Saç için yeni keşif: Eşek sütü sabunu
IHA

Son zamanlarda eşek sütü sabununa talep arttı. Aktarcılar, eşek sütünün anne sütüne eş değer olduğunu bu nedenle sabunlara ilginin fazla olduğunu belirtti. Peki, eşek sütü sabunu neye iyi geliyor?

Son yıllarda farklı sabunlara ilgi arttı. Bunlardan biri de eşek sütü sabunu oldu. Kahramanmaraş’ta 67 yaşındaki aktar Remzi Fedakar, son dönemde eşek sütü sabununa yoğun ilgi olduğunu söyledi. Peki, eşek sütü sabunu neye iyi geliyor?

İHA'da yer alan habere göre Trabzon Caddesi üzerinde aktar dükkanı işleten Remzi Fedakar, anne sütüne eş değer eşek sütünden yapılan sabunlara müşterilerin büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Eşek sütü sabununa "Güzellik sabunu" diyen Fedakar, şu bilgileri verdi:

“Saç ve cilt bakımı, hücre yenilenmesi, kırışıklığı giderme gibi birçok özelliği var. Fiyatı diğer sabunlara göre pahalı ama sebebi ise birçok özelliği içinde barındırması. Diğer sabunlarımız 5-10 TL fiyat aralığında eşek sütü sabunumuz 15-20 TL fiyat aralığında. Sabunlarımız tamamen doğal ve el yapımı. Sabunlarımızda hiçbir katkı maddesi yoktur. Müşteri memnuniyeti bizim için de çok önemli." 
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