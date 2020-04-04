Sabahları vücudu ayağa kaldıran içecek: Yeşil dev
Ev sürecinin uzun olduğu şu günlerde sabah kalkınca kendini yorgun hissedenler çözümü kahve gibi içeceklerde arıyor. Oysa bağışıklığın önemli olduğu şu günlerde sabahları antioksidan içeriği yüksek içecekler tercih edilmelidir. Peki, sabah kalkar kalkmaz vücuda hangi içecek iyi geliyor?
Özellikle sabahları vücuda iyi gelen ve direnci artıran içecekler araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele edilen şu günlerde antioksidan içeriği yüksek içecekler merak ediliyor. Bazı insanlarda sabahları uyanmak ve kendine gelmek için kahve şarttır. Fakat Prof. Dr. Mehmet Öz, sabahları kahve yerine yeşillik olan içecekleri öneriyor. Sabahları dinç olmanızı sağlayan ve direnci artıran yeşil dev içeceğinin tarifi…
YEŞİL DEV İÇECEĞİ MALZEMELER
Maydanoz
Salatalık
Roka
Ispanak
Zencefil
Limon ve elma
YEŞİL DEV İÇECEĞİ YAPILIŞI
Bütün malzemeleri robottan geçirin ve afiyetle her sabah için.