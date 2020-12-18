Sabahları uyanmak istemeyenler için 7 öneri

Sabahları uyanmak istemeyenler için günü tamamlamak oldukça zordur. Sürekli halsizlik, yorgunluk ve uyanmama isteği neredeyse tüm günü etkiler. Peki, sabaha zinde uyanmanın püf noktası nedir? Sabah uyandığında başını yastıktan ayırmayanlar için işte 7 öneri...



ALARMI 15 DAKİKA ERKENE KURUN



Saatinizin alarmını, kalkmanız gereken süreden 15 dakika daha erkene kurmanın yararları gerçekten büyüktür. Bu sayede hızla yataktan kalkıp, evden çıkmanız için ayırmış olduğunuz minimum süreyi bir telaş içerisinde geçirmek zorunda kalmazsınız. Yataktan daha rahat ve sakin hareketlerle kalkar, güne daha huzurlu bir başlangıç yapabilirsiniz. Yatakta uyanık halde geçireceğiniz birkaç fazladan dakika sayesinde, hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendinizi yeni başlayan güne daha iyi adapte edeceksiniz.

ILIK BİR DUŞ ALIN



Sabah uyandıktan sonra ılık bir duş almak ya da yüzünüzü soğuk suyla yıkamak kan akışınızı hızlandırır ve sizi kahvaltıya en iyi biçimde hazırlar. Yüz yıkamak ya da duş almak bir şehir efsanesi olan, geceleri uyurken şeytanın yüzümüzü yaladığı için değil, daha zinde olabilmemiz için gerekli.

HAREKET EDİN



Sabah uyandığınızda hareketsiz bir şekilde ağır bir güne başlamak yerine, birkaç egzersiz yaparak güne çok dinç bir şekilde başlayabilirsiniz. Uyanır uyanmaz esneme hareketleriniz mutlaka yapın. Daha fazla spor yapmaya vaktiniz yoksa da işe giderken toplu taşıma araçları yerine yürümeyi, asansör yerine merdiveni tercih ederek hareket edebilirsiniz.

KALKAR KALKMAZ BİR BARDAK SU



Uyku sırasında vücudumuz su kaybeder ve bu durum bizleri aşırı halsiz kılar. Eğer sabah uyanır uyanmaz bir bardak su içerseniz, bunun bedeninize vereceği enerjiyi ve ruhunuza vereceği neşeyi hemen hissedeceksiniz. Sabahları su içmek aynı zamanda metabolizmanın da hızlanmasını sağlayacaktır. Su içme alışkanlığını hemen edinin!

GÜNEŞ İÇERİYE GİRSİN



Yatmadan önce perdeleri veya panjurları yarım açık duruma getirin. Böylece sabahın erken saatlerinden itibaren güneş ışınları odanızı dolduracak. Bu sayede doğal ışınlar beyninize sinyal göndererek melatonin ve adrenalin hormonlarının salgısını tetikleyecektir. Bu da alarmınız çalmaya başladığında, fiziksel olarak zaten kalkmaya hazır ve yarı dinç bir halde olacaksınız. Tabii ki erken yatarsanız bu süreci çok daha sağlıklı bir hale sokabilirsiniz.

KAHVALTIDA AZ ŞEKER TÜKETİN

Az miktarda şeker: Sabahları tüketeceğiniz çok az miktardaki şeker yararlı olabilir. Virginia Üniversitesi uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, kahvaltıda az miktar şeker alanların hafızalarının, almayanlara oranla daha güçlü olduğu ortaya kondu. Miktarı abartmayın, küçük bir çay kaşığı kadar şeker almanız yeterlidir.