Rüyanızda gördüyseniz hayra yorabilirsiniz

Rüyada yılan görmenin pek çok anlamı vardır. Yılanı nasıl gördüğünüze göre bu yorum değişebilmektedir. Rüyada yılan görmek olum bir haber gibi de yorumlanabilir, kötü şeyleri delalet edecek şekilde de yorumlanabilir. Rüya tabircilerine göre rüyada görülen yılan gizli bir düşmana işaret etmektedir. Fakat aynı zamanda maddi açıdan iyi olacağınızı da işaret edebilir. Bu yüzden çoğunlukla olumsuz olan bu tip rüyaların tabirleri, bazı hallerde hayra da yorumlanmaktadır.

RÜYADA YILAN GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada yılan görmek her türlü düşman demektir. Rüyada yılan hilekâr bir düşmanı temsil eder. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları rüyada görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.

RÜYADA EVDE YILAN GÖRMEK

Rüyasında evinde evin içinde yılan görenin düşmanı, içeridedir. Evinin dışında yılan görenin düşmanı, dışarıdadır.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRMEK

Yılanın eti, derisi, kanı düşmanın malıdır. Bir yılanı öldüren, eliyle parçalayıp kaldıran hem düşmanını yener hem de onun malını alır.

RÜYADA YILANLA KONUŞMAK

Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, düşmanıyla barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar. Yılanın kendisine itaat ettiğini gören, nimet, makam ve itibar sahibi olur. Serveti artar.

RÜYADA GÜMÜŞ VEYA ALTIN YILAN GÖRMEK

Madenden bilhassa Altın ve gümüşten yılan görmek; büyük hayırdır.

RÜYADA BEYAZ YILAN TUTMAK

Kirmani yılan Rüya tabiri, beyaz bir yılan tuttuğunu gören, büyük mertebeye nail olur. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görenin; malı, itibarı ve yardımcıları artar.

RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK

Siyah bir yılan görenin; itibarı ve malı artar.

RÜYADA YEŞİL YILAN

Din düşmanının sembolüdür. Rüyada sarı yılan; hastalık ve zayıf düşmandır. Rüyada kırmızı yılan, akrabaları ve taraftarları çok ve kuvvetli bir düşmana delalettir.