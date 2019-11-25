Hayalleriniz suya düşmesin: Rüyada uçak düşmesi ne anlama geliyor?

Rüyada uçağın düştüğünü görmek, uçak kazası görmek farklı anlamlar taşımaktadır. Rüyalar bireyleri etkileyen imgeler bütünüdür. Rüyalarda görülen şeyler farklı anlamlara yorulabilir, bazen anlam bile taşımayabilir. Rüyalar, kimileri tarafından kabul edilmese de insan psikolojisini etkileyen bir etmendir.

RÜYADA DÜŞEN UÇAK GÖRMENİN ANLAMLARI

RÜYADA UÇAK GÖRMEK

Rüyada uçak görmek karşınıza çıkan fırsatların değerlendirilmesi veya hayatınızda yapacağınız değişikliklerin karşılığında başarıların ve kazançların elde edilmesine işaret eder. Rüyayı gören kişi çok çalışacak, emek harcayacak ve fırsatları değerlendirerek önemli bir makama sahip olup başarıya ulaşacaktır. Tabii rüyada görülen uçağın nasıl bir uçak olduğu veya uçağın ne yaptığı rüyanın yorumunu değiştirmektedir.

RÜYADA UÇAK DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada uçak düştüğünü görmek, kötü olayların yaşanacağının habercisi olarak kabul edilir. Rüya sahibinin işlerinin aksayacağı, hayatında tersliklerin baş göstereceği, sorunlarının ve sıkıntılarının da her geçen gün daha bir karmaşık hale gelip, içinden çıkılmaz olacağına rivayet edilir. Rüyada uçak düştüğünün görmek, kısmetsizlik olarak kabul edilir ve rüya sahibinin çok zor günler geçireceği şeklinde tabir edilir.

RÜYADA UÇAKLA SEYAHAT ETTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada uçakla seyahat etmek, mutluluktan havalara uçacağınızı göstermektedir ve neşenizin yerinde olmasına delalet eder.

RÜYADA UÇAĞIN UÇTUĞUNU GÖRMEK

Başkalarının sahip olduğu şeylere imreneceğinizin bilgisini vermektedir. Problemlerinizin bitmeyeceğini ve sizi de huzursuz hale getireceğini simgelemektedir. Karamsar bir halinizin olacağının bilgisini verir ve işlerinizin de yolunda gitmeyecek olmasına delalet eder. Rüyada uçak uçtuğunu izleyen kişi, şanslı olmayı beklese de uzunca bir süre ulaşamayacaktır. Tüm güzelliklerin de çok uzakta olduğunun bilgisini vermektedir.

RÜYADA UÇAK KAZASI GÖRMEK

Rüyada uçak kazası görmek, hayal kırıklığına uğramaya rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin işlerinin ve hayatının sarpa sarmaya başlayacağına, yaptığı planların ve projelerin kendisine hayır getirmeyeceğine, uğrayacağı zarar nedeni ile elindekilerinin de değersizleşeceğine alamet eder.

RÜYADA UÇAĞIN İNDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada uçak indiğini görmek eşi ile ilk günkü gibi aşk yaşayacaklarına ve mutluluğunun herkes tarafından kıskanılacağına, iyi bir dost edinmeye ve bu kimse sayesinde var olan gam ve kederden kurtulmaya işaret eder. Evli kadın için bu rüya kötü günleri geride bırakacağına ve hayallerine kavuşacağına, evladının rızkının geniş olduğuna ve rahat bir hayat geçireceğine tekabül etmektedir. Çocuklu birisi için bu rüya kötü ve büyük bir tehlikeyle karşılaşacağına, malının ve canının güvende olacağına alamettir.

RÜYADA UÇAK HAVALANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada uçağın havalandığını görmek bolluğa ve berekete kavuşacağına ve çok mutlu olacağına, kişinin elinden gidecek paraya işaret eder. Güçlü ve kudretli birinden destek göreceğine alamet eder.

RÜYADA UÇAK GÖRMEK İLE İLGİLİ RÜYA TABİRLERİ

RÜYADA UÇAKLA UÇMAK

Rüyada uçakla uçmak, kişinin hayallerinin peşinde koşarak olması güç birçok işi başaracağına, ticari hayatında kazancını arttıracak yatırımlar sağlayacağına yorumlanır. Rüyasında uçakla uçtuğunu gören kimse, hayallerinin peşinde koşarak olası her türlü tehlikeyi görmezden gelir. Bu rüya gören kişiler için umut ışığı içerip hayata yönelik beklentileri konusunda karamsarlığa düşmemeleri için birer mesaj niteliğindedir.

RÜYADA BEYAZ UÇAK GÖRMEK

Rüyada beyaz uçak görmek hayatın tadını çıkarmaya ve ince ayrıntılara takılarak kendini yıpratmamaya, emeklerin karşılığını almaya ve mutlu olmaya tekabül etmektedir.

RÜYADA İKİ TANE UÇAK GÖRMEK

Rüyada iki tane uçak görmek çok mutlu olacağı güzel bir haber alacağına ve eşi ile güzel bir hayat yaşayacağına alamettir. Rüyayı gören kamu görevlisi ise sorumluluk almaya ve istediğiniz her şeyi elde etmeye, kırdığı ve küstüğü kimselerle yeniden konuşmaya başlayacağına işaret etmektedir.

RÜYADA RENKLİ UÇAK GÖRMEK

Rüyada renkli uçak görmek azimli ve kararlı bir yapıya sahip olacağına alamettir. Sevdikleriyle beraber hoş sohbet edeceğine ve keyfinin yerine geleceğine, hayatın düzene girmesine ve alınan kararlardan dolayı yüzün gülmesine alamet olur.

RÜYADA UÇAK KULLANMAK

Rüyada uçak kullanmak, hayatınızın kontrolünü elinize alacağınıza, tamamen kendi kararlarınızla hayatınıza yeni bir yön vereceğinize yorumlanır. Sizinle birlikte yeni yaşantınızda olmasını istediğiniz kişileri de kolayca ikna edebileceğinizi gösterir.

RÜYADA UÇAK KAÇIRILMASI

Rüyada bir uçağın korsanlar tarafından kaçırıldığını görmek, bilinçaltınızda bazı rahatsız edici düşünceler olduğuna işarettir. Geçmiş hayatınızdaki bir olay veya özel birine karşı hissettiğiniz yoğun bir duygu sürekli kafanızı karıştırıyor olabilir.

RÜYADA ÇOK SAYIDA UÇAK GÖRMEK

Rüyanızda birçok uçak gördüyseniz, bu sizin yaşantınızda yeni bir başlangıç yapabilmek için birçok fırsatınız olduğuna yorumlanır. Rüyanızda havaalanındaysanız ve hangi uçağa bineceğinize karar veremiyorsanız, önünüze çıkan fırsatların hangisini kullanacağınızı bilmediğinizi gösterir. Eğer bu uçakların hiç birine binmeden oradan ayrılıyorsanız, ya da hepsini kaçırıyorsanız, önünüze çıkan fırsatları kaçıracaksınız demektir. Bundan sonraki hayatınızda daha kararlı davranmanız gerektiğine işaret eder.

RÜYADA UÇAK PATLAMASI GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin üzerine çökecek kasvete, üzüntüye, sıkıntıya ve ağır düşüncelere yorulur. Rüya sahibinin başarısız olacağı bir iş nedeniyle o işin altında ezileceğine, güçsüz ve nefessiz kalacağına delalet eder.

RÜYADA UÇAK ARIZASI GÖRMEK

Yaşanacak talihsiz bir olay yüzünden başın sıkışacağı anlamına gelir. Rüya sahibi gideceği bir yerden, alacağı bir işten, yükseleceği bir makamdan, kazanacağı bir paradan ya da sahibi olacağı bir maldan geri kalacak ve kısmetini engelleyecek bazı terslikler olacak demektir.

RÜYADA UÇAK UÇURMAK

Kişinin çok önemli ve büyük bir projenin başına geçirileceğine bunun da hayatının işi olacağına delalet eder. Rüya sahibinin yaşamı, kariyeri ve geleceği için dönüm noktası olacak bir gelişme yaşanacak demektir.

RÜYADA UÇAK VE HAVAALANI GÖRMEK

İnsanların çok rağbet edeceği bir iş yapmak istendiğine delalet eder. Rüya sahibinin maddi getirisi çok olacak ve kalabalık müşteri kitlesine sahip olacağından emin olduğu bir işe yatırım yapacağına alamettir.

RÜYADA SİYAH UÇAK GÖRMEK

Kişinin heveslendiği bir işin yarım kalmasına işaret eder. Rüya sahibi her yolu denediği halde amacına ulaşamayacak, sadece yorulmakla kalmayacak bir de üzülecek ve cesareti kırılacak demektir. Yakın bir akrabanın yaşadığı bir rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyulacağına ve durumunun düzelmesi ile çok mutlu olunacağına delalet eder.

RÜYADA UÇAK ÇARPIŞMASI GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin bir kişiyle yaşayacağı anlaşmazlık nedeniyle karşı karşıya kalacağına, ikisi arasındaki ilişkinin gerileceğine ve kişilerin bundan sonrasında birbirlerine karşı deyim yerindeyse adeta patlamaya hazır iki bomba haline geleceğine alamet eder.

RÜYADA UÇAK KULLANDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında uçak kullandığını görmesi kişinin hayatını kontrole alacağı anlamına gelmektedir. Vereceği kararların hayatına yöne verebileceğine, verdiği kararların arkasında duracağına delalet eder.

RÜYADA ASKERİ UÇAK GÖRMEK

Rüyada askeri uçak gören kişinin zenginleşeceğine yorumlanmaktadır. Bol kazançlar elde edeceğine, ileride büyük bir iş adamı veya iş kadını olacağına delalet eder.

RÜYADA OYUNCAK UÇAK GÖRMEK

Rüyayı gören kişinin ufaktan başlayarak yavaş yavaş ama garanti şekilde, kendinden emin ve sağlam adımlarla yol alacağı bir iş girişiminde bulunacağına delalet eder. Rüya sahibinin büyük hayalleri olduğuna fakat hayallerini riske etmemek için hiç acele etmediğine ve sebat ettiğine yorulur.