Rüyada su görenin ömrü berraklaşıyor

Gün içinde yaptığımız hareketler bilinçaltımıza işler ve rüyalarımıza girer. Basit bir su içme eylemi bile rüyamızda farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Su içerken, yere su dökülürken ya da suyun içinde bulunduğu farklı durumlara göre rüyada farklı yorumlanabilir. İşte rüyada su görmek hakkında merak edilenler…

RÜYADA SU GÖRMEK

Rüyada su görmek, berekete, kısmete ve hayırlara yorulur. Rüyada su görmek, rüya sahibinin hayatına yeni temiz bir sayfada başlayacağına işaret etmektedir. Sıkıntılı günlerini geride bırakan rüya sahibinin huzur içinde güzel günler yaşayacağına delalet etmektedir.

Aynı zamanda bazı rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada su görmek, kişinin iş hayatında bol kazançlı bir işe imza atacağına, bu işten ailesinin de memnun kalacağına delalet eder. Rüyada su görmek, kişinin rahat ve huzur dolu bir hayata kavuşacağına da delalet etmektedir.

Bolluk ve bereketin sembolü olan su, kişinin kazancının artacağına, hane içi sorunların çözüleceğine yorulur. Rüyada görülen su berrak yani temizse, olumlu güzel gelişmelerin olacağına, eğer su kirli bulanıksa, rüya sahibinin hayatında huzursuzlukların yaşanacağına işarettir. Rüyada görülen durgun su ise hapis ya da monoton geçen bir hayata yorulur.

Rüyada görülen su, rüyanın şekline ve rüyada suyla ne yaptığımıza göre değişir. Rüya sözlüğü yazarları yani rüya tabircilerine göre rüyada su içmek ve rüyada su vermek anlamlarını sizler için bir araya getirdik.

RÜYADA SUYA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında suya düştüğünü görmesi kişinin gelecekte iş hayatında güzel paralar kazanacağına delalet eder. Bu paraların helal olacağına, rahata kavuşacağına delalet eder.

RÜYADA KENDİNİ SUYUN İÇİNDE GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında kendini suyun içinde görmesi kişinin iş hayatında büyük borca sahip olacağına, fakat stres yapmadan tüm bu zorlukların üstesinden gelebileceğine delalet eder. Rüyada kendini suyun içinde görmek, hanenin bolluk ve bereket içerisinde olacağı manasına gelmektedir.

RÜYADA EVİN İÇİNDE SU GÖRMEK

Rüya tabircileri tarafından yapılan değerlendirmelere ve yorumlara göre rüyada evin içinde su görmek bereket demektir. Hanenin daima bolluk ve bereket içerisinde olacağına rüya sahibinin isyan etmeyerek sabretmesi gerekeceğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA AKAN SU GÖRMEK

Rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyasında akan su gören kişinin kısmetinin bol olacağı anlamına gelmektedir. Bekar ise yakın zamanda evleneceğine, aydın bir geleceğe sahip olacağına, eğitim hayatında veya iş hayatında başarılı olacağına yorumlanır.

RÜYADA OCAKTA KAYNAYAN SU GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında ocakta kaynayan su görmesi kişinin ailesine daha iyi bir gelecek sunmak için çok çalışacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA SU GÖRMEK

Rüyada su görmek, kişinin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağına, ailesine daima düşkün ve ilgili olacağı demektir. Rüya sahibinin bol kazançlı iş hayatında sahip olacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA SİYAH AKAN SU GÖRMEK

Rüya tabircilerine göre bu rüya pek de hayırlı yorumlanmaz. Aile bireylerinin birbirlerine düşeceğine, çeşitli tartışmaların meydana geleceğine, bu nedenle huzursuz ve mutsuz bir ortam yaratılacağına delalet etmektedir.

RÜYADA ÇAMURLU SU GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında çamurlu su görmesi iş hayatında yaşanacak olan zarara ve mutsuzluğa yorulur. Ailesi ile arasında ufak sürtüşmeler yaşanacağına delalet eder.

RÜYADA DAMLAYAN SU GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında damlayan su görmesi kişinin uzun bir aradan sonra tekrardan iş hayatında atılacağına alamet etmektedir.