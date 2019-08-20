Rüyada kaza görmenin anlamı nedir?

Rüyada kaza görmek genellikle kan görülmediği sürece olumlu ve hayra işaret eder. Üstelik rüyayı gören kişinin hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine delalettir. Gördüğünüz rüyada kazayı atlatıyorsanız belada olduğunuz bir durumdan hiçbir zarar görmeden işin içinden çıkacağınıza yorumlanır. Ancak rüyada geçirdiğiniz kazada yaralanmışsanız yakın bir dostunuzun sizi zarara uğratacağına tabirdir. Aynı zamanda görmüş olduğunuz rüyada yaralanmıyorsanız kişinin daha iyi kararlar vermesi gerektiğinin ikazıdır.

RÜYADA KAZA GÖRMENİN ANLAMI NEDİR?

Rüyada Kaza Görmenin Anlamı ve Yorumu

Rüyada kaza görmek ya da kaza geçirmek, genellikle hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin hayatında yaşanacak değişikliklere delalet eden bu rüya, değişimlerle birlikte yaşamın daha iyi bir yöne gideceğine delalet etmektedir.

Rüyada kaza görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise olumsuz anlamlar taşımaktadır. Bir rüya sözlüğü yazarı yani rüya tabircisi, bu rüyayı kişinin seyahat planı var ise bu seyahate çıkmaması gerektiğine yormaktadır.

RÜYA TABİRLERİNDE RÜYADA KAZA GÖRMENİN YORUMU AYRICA ŞU ŞEKİLLERDEDİR:

-RÜYADA BİRİNİN KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında birinin kaza yaptığını görmesi kişinin uzun bir yolculuğa çıkacağına, çeşitli olaylar yaşayacağına, bu olayların gelip geçici olacağına delalet etmektedir.

Rüyada kaza görmek, kişinin günahlarının varlığına, tövbe etmesi gerekeceği demektir. Rüya sahibinin pişman olacağı işler yapacağına, artık çok gel olacağına, elinden hiçbir şeyin gelmeyeceği anlamına gelmektedir.

-RÜYADA TRAFİK KAZASI YAPMAK

Rüyada trafik kazası yapmak, kişinin bir rahatsızlıkla savaşacağına, çok sevdiği bir kişiden ihanet göreceğine ya da haksızlığa uğrayacağına delalet eder.

-RÜYADA ARABAYLA KAZA YAPTIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin çevresinden bir kişi ile birlikte gireceği bir işte başarılı olacağına, cebine giren paranın günden güne artacağına işaret etmektedir.

-RÜYADA AİLENİN TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ

Rüyayı gören kişinin, haksızlığa uğrayacağı ya da işlerinin kötüye gideceği anlamına gelmektedir.

-RÜYADA KAMYON KAZASI YAPMAK

Rüya sahibinin ya da çevresindeki birinin sağlık sorunlarının düzeleceğine, iş hayatında başarılı bir döneme girmeye alamet eder.

-RÜYADA BİSİKLET KAZASI YAPMAK

Rüyayı gören kişinin, küçük bir birikimle büyük işlereimza atılacağına, hem iş hayatında hem de özel hayatında kısmetli bir döneme gireceğine delalet eder.

-RÜYADA MOTOR KAZASI YAPMAK

Rüyada motor kazası yapmak, iş hayatında yeni bir sayfa açmaya ve bol kazanç elde etmeye yorulmaktadır.

-RÜYADA TREN KAZASI GÖRMEK

Rüya sahibinin resmi bir kurumda kadroya yerleşeceğine, yeni kişiler ile dostluk kuracağına ve başarılı olacağı bir döneme işaret etmektedir.

-RÜYADA GEMİ KAZASI GÖRMEK

Rüya sahibini ve ailesini kötü etkileyecek bir durumun ortadan kalkacağına, sıkıntılı dönemin sona erip ferahlama yaşanacağına delalet etmektedir.

-RÜYADA OTOBÜS KAZASI GEÇİRMEK

Rüya sahibinin, yakın bir akrabası ile kuracağı ortaklığın başarı getirmeyeceğine delalettir.

-RÜYADA KAZA GÖRMENİN PSİKOLOJİK ANLAMI

Bu rüya, kişinin bilinçaltında kendini cezalandırmak istemesini simgelemektedir.