Rüyada kaçırılıyor muydunuz? İşte anlamı!

Uykusunda gördüğü rüyadan etkilenenler uyandıktan sonra rüya tabirlerine başvuruyor. Rüyasında kaçırıldığını görenler ise bunun anlamını merak ediyor. Rüyada kaçırılmanın, kaçırılmaktan kurtulmanın, kaçırılmaktan korkmanın ayrı ayrı anlamları bulunuyor.

RÜYADA KAÇIRILDIĞINI GÖRMENİN ANLAMI VE YORUMU

Rüyada kaçırıldığını görmenin manası, içeriğine göre farklılık gösterdiğine yorulur. Rüya sahibi kendisinin kaçırıldığını görüyorsa, kendi hayatıyla ilgili kararları tek başına veremediğine ve bu nedenle kendisinin mutsuz olacağına delalet eder.

RÜYADA KAÇIRILMAKTAN KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kaçırılmaktan kurtulmak, kişinin kendi içerisinde bir devrim yapacağına yorulmaktadır.

RÜYADA KAÇIRILMAK VE KURTULDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kişinin kaçırıldıktan sonra kurtulduğunu görmesi, hayırlı bir rüyadır. Hayatı ile ilgili kararları artık kendi başına alacak olmasına yorulmaktadır.

RÜYADA KAÇIRILMAK İSTEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kaçırılmak istediğini görmek, kişinin etrafındaki akıl hocalarının çokluğuna işaret eder. Bu kişilerin aralarında ise bazı kötü niyetli insanlar olduğu anlamına gelmektedir.

RÜYADA KAÇIRILMAKTAN KORKTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kaçırılmaktan korkmak, iyiye yorulmaz. Hem maddi hem manevi anlamda kısıtlanmaktan korkmaya işaret eder.

RÜYADA KAÇIRILAN BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada kaçırılan birini görmek, ani bir değişikliğe delalet eder. Rüya sahibinin hayatının beklemediği bir anda değişeceğine yorulmaktadır.

RÜYADA ÇOCUĞUNUN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada çocuğunun ya da sevdiğin bir kişinin kaçırıldığını görmek, kişinin hayatındaki insanlara karşı kaybetme korkusu yaşadığını göstermektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatındaki sıkıntıları bir kenara bırakıp, kaldığı yerden yaşamaya devam edeceğine de delalet eder.

RÜYADA HAPİSHANEDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada hapishaneden kaçırılmak, kişiye zarar veren bir işi kapatmak anlamına gelmektedir. Ayrıca dikkatli davranarak düşmanlardan uzak durmanız gerektiğine delalet eder.

RÜYADA TERÖRİSTLER TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında teröristler tarafından kaçırıldığını görmesi tedirginliklerin artacağı bir dönem demektir. Kişinin attığı adımlara dikkat etmesi gerektiğine yorumlanmaktadır.

RÜYADA DAĞA KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada dağa kaçırıldığını görmek, rüya sahibi kişinin içsel korkularını yansıtır. Bu rüya aynı zamanda rüya sözlüğü yazarları tarafından rüya sahibi kişinin çok sevilmek arzusu içinde olduğu şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ZORLA KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında zorla kaçırıldığını görmesi açık sözlülük demektir. Düşmanca duygular beslediği bir kişiye artık daha saf ve temiz duygularla yaklaşılacağına delalet etmektedir.

RÜYADA EVDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin evden kaçırıldığını görmesi akrabalarla bağların kopaacağına, iş ortamında kişiyi kendi menfaatleri yönünde yönlendirmeye çalışan bir amirle ters düşüleceğine yorumlanmaktadır. Ayrıca huysuz bir eş demektir.

RÜYADA DÜĞÜNDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında düğünden kaçırıldığını görmesi hanede nazar var demektir. Zorla girilen bir işe veya şuan yapılan işten keyif alınmadığı için verimsiz çalışılacağına yorumlanır.

RÜYADA TEHDİT EDİLİP KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada tehdit edilerek kaçırılmak, dertleri içine atacağına yorulmaktadır. Çaresiz hissedileceğine, bir çıkış yolu bulmaya çalışılacağına yorumlanmaktadır.

RÜYADA UZAYLILAR TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada uzaylılar tarafından kaçırılmak göç etmek demektir. Kişinin uzak bir yere gerçekleştireceği yolculuğa delalettir.