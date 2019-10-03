Rüyada kaçırılıyor muydunuz? İşte anlamı!
Rüyada kaçırılan kişi uyanınca bunun etkisiyle rüya tabirlerine başvuruyor. Rüya tabirlerinde görülen rüyaların ve kabusların anlamları bulunuyor. Rüyasında kaçırıldığını ve daha sonrasında kurtarıldığını gören kişiler bunun ne anlama geldiğini sorguluyor.
Uykusunda gördüğü rüyadan etkilenenler uyandıktan sonra rüya tabirlerine başvuruyor. Rüyasında kaçırıldığını görenler ise bunun anlamını merak ediyor. Rüyada kaçırılmanın, kaçırılmaktan kurtulmanın, kaçırılmaktan korkmanın ayrı ayrı anlamları bulunuyor.
RÜYADA KAÇIRILDIĞINI GÖRMENİN ANLAMI VE YORUMU
Rüyada kaçırıldığını görmenin manası, içeriğine göre farklılık gösterdiğine yorulur. Rüya sahibi kendisinin kaçırıldığını görüyorsa, kendi hayatıyla ilgili kararları tek başına veremediğine ve bu nedenle kendisinin mutsuz olacağına delalet eder.
RÜYADA KAÇIRILMAKTAN KURTULDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada kaçırılmaktan kurtulmak, kişinin kendi içerisinde bir devrim yapacağına yorulmaktadır.
RÜYADA KAÇIRILMAK VE KURTULDUĞUNU GÖRMEK
Rüyada kişinin kaçırıldıktan sonra kurtulduğunu görmesi, hayırlı bir rüyadır. Hayatı ile ilgili kararları artık kendi başına alacak olmasına yorulmaktadır.
RÜYADA KAÇIRILMAK İSTEDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada kaçırılmak istediğini görmek, kişinin etrafındaki akıl hocalarının çokluğuna işaret eder. Bu kişilerin aralarında ise bazı kötü niyetli insanlar olduğu anlamına gelmektedir.
RÜYADA KAÇIRILMAKTAN KORKTUĞUNU GÖRMEK
Rüyada kaçırılmaktan korkmak, iyiye yorulmaz. Hem maddi hem manevi anlamda kısıtlanmaktan korkmaya işaret eder.
RÜYADA KAÇIRILAN BİRİNİ GÖRMEK
Rüyada kaçırılan birini görmek, ani bir değişikliğe delalet eder. Rüya sahibinin hayatının beklemediği bir anda değişeceğine yorulmaktadır.
RÜYADA ÇOCUĞUNUN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada çocuğunun ya da sevdiğin bir kişinin kaçırıldığını görmek, kişinin hayatındaki insanlara karşı kaybetme korkusu yaşadığını göstermektedir. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatındaki sıkıntıları bir kenara bırakıp, kaldığı yerden yaşamaya devam edeceğine de delalet eder.
RÜYADA HAPİSHANEDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada hapishaneden kaçırılmak, kişiye zarar veren bir işi kapatmak anlamına gelmektedir. Ayrıca dikkatli davranarak düşmanlardan uzak durmanız gerektiğine delalet eder.
RÜYADA TERÖRİSTLER TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında teröristler tarafından kaçırıldığını görmesi tedirginliklerin artacağı bir dönem demektir. Kişinin attığı adımlara dikkat etmesi gerektiğine yorumlanmaktadır.
RÜYADA DAĞA KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada dağa kaçırıldığını görmek, rüya sahibi kişinin içsel korkularını yansıtır. Bu rüya aynı zamanda rüya sözlüğü yazarları tarafından rüya sahibi kişinin çok sevilmek arzusu içinde olduğu şeklinde yorumlanır.
RÜYADA ZORLA KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında zorla kaçırıldığını görmesi açık sözlülük demektir. Düşmanca duygular beslediği bir kişiye artık daha saf ve temiz duygularla yaklaşılacağına delalet etmektedir.
RÜYADA EVDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüya sahibinin evden kaçırıldığını görmesi akrabalarla bağların kopaacağına, iş ortamında kişiyi kendi menfaatleri yönünde yönlendirmeye çalışan bir amirle ters düşüleceğine yorumlanmaktadır. Ayrıca huysuz bir eş demektir.
RÜYADA DÜĞÜNDEN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüya sahibinin rüyasında düğünden kaçırıldığını görmesi hanede nazar var demektir. Zorla girilen bir işe veya şuan yapılan işten keyif alınmadığı için verimsiz çalışılacağına yorumlanır.
RÜYADA TEHDİT EDİLİP KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada tehdit edilerek kaçırılmak, dertleri içine atacağına yorulmaktadır. Çaresiz hissedileceğine, bir çıkış yolu bulmaya çalışılacağına yorumlanmaktadır.
RÜYADA UZAYLILAR TARAFINDAN KAÇIRILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada uzaylılar tarafından kaçırılmak göç etmek demektir. Kişinin uzak bir yere gerçekleştireceği yolculuğa delalettir.