Rüyasında sevdiği kişiyle evlenenler merak ediyor! İşte anlamı

Uykusunda gördüğü rüyayı hatırlayanlar uyandıktan sonra rüya tabirlerine başvuruyor. Gördükleri rüyalardan etkilenen vatandaşlar rüyanın ne anlama geldiğini araştırıyor. Her rüyanın bir anlamı olduğuna inanılıyor. "Rüyada evlenmek, gelinlik giymek ne anlama geliyor?" araştırılıyor.

RÜYADA GELİNLİK GİYMEK, EVLENMEK

Bekar bir kişinin rüyasında evlendiğini görmesi gerçek hayatta da evleneceği yönünde yorumlanabilir. Kişinin giydiği gelinlik gösterişli ve parlak ise bu yapılacak evliliğin hayırlı sonuçlar doğuracağına bir işaret olabilir. Kişinin rüyasında evlenirken kendisini mutlu görmesi evliliklerinin bir ömür huzur içinde süreceğini gösterir. Fakat giyilen gelinlik lekeli, çamurlu ise o evliliğin sıkıntılı geçeceğine bir işarettir. Eğer gelinlik parçalanmış veya yırtılmış ise o kişinin evlenmek için hazır olmadığına yorumlanır. Yırtık gelinlik giymek çözülmemiş sorunlar anlamına gelmektedir.

RÜYADA YENİDEN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyanızda ikinci evliliğini yaptığınızı görmek yeni başlangıçlara, değişen, gelişen olaylara işarettir. Rüyasında tekrar evlendiğini gören kişi yeni atılımlar yapacak ve bu atılımlarda başarılı olacaktır. Aynı zamanda ikinci evlilik yakınlardan göreceğiniz güçlü bir manevi desteğe de işaret olabilir.

RÜYADA SEVDİĞİNİZ KİŞİYLE EVLENMEK

Rüyada sevdiğinizle evlenmek sizin ve ilişkiniz için hayırlı olaylara adım atacağınızı gösterir. Sevdiğiniz kişiyle mutlu ve huzurlu bir yuva kurmanız yakındır. Rüyadan kısa bir süre sonra güzel bir evlilik kurabilir, birlikte güzel yolculuklar yapabilirsiniz.

RÜYADA EVLİ BİRİYLE EVLENMEK

Gördüğünüz rüyada evlendiğiniz kişi eğer evliyse bu sizin sıkıntılı bir döneme gireceğinize işaret olabilir. Geçirdiğiniz zor dönemlerin tekrarını yaşabilirsiniz. Yakın çevrenizden yana bir takım sıkıntılar çekebilir, bunaltıcı bir döneme girebilirsiniz. Rüyada evli olan biriyle evlendiğini görmek çekilecek maddi zorluklar olarak da yorumlanabilir.

RÜYADA YABANCI BİRİYLE EVLENMEK

Rüyasında hiç tanımadığı biriyle evlendiğini gören kişinin zorlu yollardan geçeceği ve bu kişinin sıkıntıların altından kalkamayacağı bir döneme girdiğine yorumlanabilir.

RÜYADA EŞİNİZLE EVLENDİĞİNİZİ GÖRMEK

Hayırlı bir evliliğinizin olduğuna işarettir. Eşinizle birlikte evlendiğinizi görmeniz yuvanızdaki huzurun artacağına, hanenizin bereketleneceğine yorumlanır. Ayrıca eşinizle tekrar evlendiğinizi görmek ilerde büyük bir aile olacağınıza delalet eder.

RÜYADA KAÇARAK YAPILAN EVLİLİK

Bir kişi eğer rüyasında kaçarak evlendiğini görüyorsa bu onun pişmanlık yaşayacağı bir döneme gireceğine işaret olabilir. Aynı zamanda kaçarak evlendiğini gören kişinin sağlık sıkıntıları yaşayacağı veya ailesinden biriyle sıkıntılı süreçten geçeceğine yorumlanabilir.

RÜYADA İKİ ERKEĞİN EVLENDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyasında erkek erkeğe evlendiğini görmek veya iki erkeğin evlenmesine şahit olduğunu görmek haram bir olaya karışacağınıza işarettir. Bu olaydan ötürü çok gözyaşı dökebilirsiniz. Zor zamanların, üzüntülerin kapıda olduğuna yorumlanır.

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİYLE EVLENDİĞİNİ GÖRMEK

Daha önce vefat etmiş biriyle evlenildiğini görmek rüya sahibi için büyük bir servete yorumlanır. Kişinin eline kısa zamanda geçecek olan fırsatların iyi değerlendirileceğine işarettir. Ümidinizi kestiğiniz bir konudan olumlu bir geri dönüş alacağınıza da yorumlanabilir.



HAMİLE OLAN BİR KADININ RÜYASINDA EVLENDİĞİNİ GÖRMESİ

Rüya sahibinin bir kız evlada sahip olacağına işarettir. Gelecek olan evladın ailesine faydalı, hayırlı olacağına yorumlanır.

KİŞİNİN RÜYASINDA YAŞLI BİRİYLE EVLENMESİ

Yaşlı biriyle izdivaç gerçekleştirdiğinizi görmeniz edineceğiniz kazançlar anlamına gelmektedir. Yaptığınız işler sayesinde elde edeceğiniz varlıkları güzel değerlendireceğinize de yorumlanır. Yaşlı biriyle evlilik yapmak zenginliğin yakın olduğuna işaret olabilir.