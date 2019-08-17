Rüyanızda deprem gördüyseniz kötü yorumlamayın

Rüyada deprem görmek, kişileri huzursuz eder fakat rüya tabirlerinin depremin nasıl görüldüğüne göre anlamı değişir. Görülen rüyalara insanlar hep bir anlam yüklemeye çalışırlar fakat her rüyaya anlam yüklemek mantıklı değildir çünkü görülen rüya bilinçaltının bir oyunu da olabilir.

RÜYADA DEPREM GÖRMENİN ANLAMLARI

Rüyada deprem olduğunu görmek; rüyayı gören kişi için değişimin başladığını, bir durumdan, başka bir duruma geçeceğini, hayatında yeni gelişmelerin beklemediği bir anda geleceğini, şaşkınlık yaratacak radikal kararlar alınacağına delalet eder.

Rüyada deprem; kişinin içinde bulunduğu koşullarda birlikte olduğu kişi veya kişilere güven duymadığını, her an bir sıkıntı çıkaracakları ihtimaline karşı hissettiği huzursuzluğu ifade eder.

RÜYADA DEPREM OLDUĞUNU GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Depremle ilgili rüyalar sık sık görülen rüyalardan değildir ve çoğunlukla haberci rüyalardandır. Rüya sahibinin hayatındaki yaşanacak gelişmelere dair haberler verir.

Bu haberler iş veya eğitim hayatıyla ilgilide olabilir, aile içerisindeki gelişmeler ve maddi durumla ilgili de olabilir.

Depremin yaşandığı yer ve zaman, kişinin içinde bulunduğu durum, etrafındaki kişiler, nesneler, hissettiği duygular büyük önem arz eder.

Rüya dışında; yaşadığımız hayatın içindeki değişimler bir durumdan diğerine geçmek pek çok kişiyi korkutur.

Özellikle de iyi yaşam şartlarına sahipken, zor koşullarla karşılaşmak iş, aile, eğitim, maddi durum ve sosyal yaşamdaki iniş çıkışlar gibi.

Bütün bunlardaki olumsuz değişikliklere hazırlıksız yakalanmak endişesi, bizim dışımızda bilinç altında yaşamaya devam eder ve rüya aracılığıyla dışa yansır.

Zaten bütün rüyalarımızı oluşturan bu görünenin dışında bilinç altımızda ki düşünceler, evhamlar ve endişelerdir.

RÜYADA SARSINTI GÖRMEK

Sarsıntı deprem aslında büyük bir haber alacak olmanın ön hazırlığı olabilir. Çok korkmuş, ağlayarak ve sıkıntılı bir durumda uyandıysanız; duyacağınız haberler sizi bire bir ilgilendiriyor demektir.

Rüyada sarsıntı sonrası fazla etkilenmeden rüya devam ediyor veya uyandınız; duyduğunuz şeyler karşısında, şaşırmak, sizi etkilemeyen olayları ifade eder.

RÜYADA YIKILAN YERLERİ GÖRMEK

Rüyada deprem olduğunu ve evin yıkıldığını görmek; yıkılan ev veya binadaki oturanlar ile alakalıdır.

Yıkılan evde gerçek hayatta kim yaşıyorsa onunla ilgili haberci olan bu rüya; kişiye aniden gelecek olumsuz bir habere hazırlıyor olabilir ve yaşanacak olaylar bütün aile bireylerini ilgilendiriyor demektir.