Rüyasında balık gören kişiyi neler bekliyor?

Rüyada balık görmek birçok insanın rüyadan huzurlu kalkmasına sebep olur ama balık pek de hayra yorulmaz. Balık aslında kendi taşıdığı özelliklere göre bireyin rüyasını anlamlandırır. Rüyada balık görmek kimi zaman hayra kimi zaman şerre yoruluyor ve taşıdığı anlamlar kişinin özelliklerine göre de değişebiliyor.

RÜYADA BALIK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

RÜYADA BALIK GÖRMENİN TABİRLERİ

Rüyada balık görmek konusuna farklı durum ve şekillerde birçok yorum getirilmiştir. Sıcak ve kara bölgesinde yaşayan kimseler için rüyada balık görmek üzüntü ve kederdir. Ancak soğuk bölgelerde oturanlar için balık, para ve rızıktır. Rüyada taze ve diri balık görmek kısmet şeklinde yorumlanır.

Rüyada büyük balık görmek: servet, beklenmedik yerden gelecek para, umulmayan yerden gelen faydadır. Balık bereketi sembolize ettiği için, balık görmek genellikle berekete, hayra yorumlanır.

Rüyada küçük balık görmek: dert ve sıkıntıdır. Rüyada küçük bir balık avladığını gören kimse aile bireylerinden dolayı üzüntü içine girer. Rüyada görülen ufak ve küçük boyuttaki balıklar iş, aşk ve aile hayatınızda bir süre mutsuz ve dertli günlerin habercisidir.

Bir kadın rüyasında balık görürse: çocuk sahibi olmak ya da evlenmek manasına gelir. Bekar bir kadının rüyasında balık görmesi hayırlı bir kısmete yorumlanır. Zengin ve mevki sahibi biri ile yollarınız kesişebilir.

Bir erkek rüyasında balık görürse: bol kazanç, mevki yükselmek ve kısmet olarak yorumlanabilir. Eğer bu kişi bekarsa, evleneceği kızla çok mutlu bir yuvaya kavuşacak demektir. Evli bir kimse rüyasında balık görürse, ailesinden müjdeli haberler gelebilir ya da evlat sahibi olabilir.

Rüyada balık sürüsü görmek: Rüyada balık sürüsü görmek, kariyerinizde yükseleceğinize işaret eder. Eğer bir işte çalışıyorsanız mevkiiniz artacak, kendi işinizin sahibi iseniz işleriniz genişleyecek demektir. Balık sürüsündeki balıklar ne kadar fazlaysa kısmetleriniz de o kadar çok olacaktır.

Rüyada tuzlu balık görmek: devamlı ve hayırlı olan mala işaret eder. Rüyada tuzlu balığın pişirilmiş ya da kızartılmış şekilde görmek, o pişirilmiş balıklardan yemek, para kazanma, rızık, eğitim için sefere çıkmaya işaret eder.

Rüyada balık yemek: Balık yemek zenginlik, mutluluk, mal, para, mülk, çocuk sahibi olunacağına yorumlanır. Balığı Canlı canlı yemek mülk edinmeye tabir, canlı balık yediğini görmek, mülke nail olacağı anlamını taşır. Rüyada balık yemek; rüya sahibi kadınsa doğumunun kolay geçeceğine, rüya sahibi erkekse şansının açılacağına delalet etmektedir.

Rüyada canlı balık yemek: kişinin mülk sahibi olacağına, Deniz veya nehirde toplanmış büyük balıkları yediğini gören, yediği miktarca menfaate, ganimet malına kavuşacağına, avladığı balığı yediğini gören kişinin sevineceğine delalettir.

Rüyada balık tutmak: Balık tuttuğunu gören kimsenin eline toplu para geçer. Çok sayıda balık tutmak büyük servet demektir. Suda yüzen balıklarda yaklaşan kısmetlerdir. İbn-i Kesir (rh.a.) demiştir ki, "Rüyasında gayet büyük ve cesim bir balık tuttuğunu görmek, büyük ve şerefli bir ailenin zengin kızı ile evlenmeye delâlet eder."

Rüyada suda yüzen balık görmek: Balıkların suda yüzmesi size doğru gelen kısmetlerin habercisidir. Balıkların suyun üst kısmına çıkması ise, gerçekleşmesi zor görülen arzu ve isteklerinizin beklemediğiniz bir anda gerçekleşeceğine delalet eder. İşleriniz düşündüğünüzden kolay bir şekilde gerçekleşecektir. Rüyada balıkların su yüzüne çıkması genellikle mirasa veya gizli sırların ortaya çıkmasına yorulmaktadır.

Denizde çeşit çeşit balık görmeniz bir yandan büyük mutluluklar yaşarken, bir diğer yandan bazı durumların canınızı sıkabileceğine işaret eder. Balıklar berrak bir suda yüzüyorlarsa, mutlu günler kapıda demektir. Ayrıca berrak suda yüzen balık aynı zamanda zenginliği de temsil etmektedir.

Rüyada balıkçı görmek: zengin kadınlarla evlenip de hayatını öylece geçirmek isteyen bir insana işaret eder. Rüyadaki balıkçı gününü gün etmek ve nerede akşam orada sabah zihniyetine delalet eder.

Rüyada vücuttan balık çıkması: Rüyasında ağzından balık çıkan kişi, haddinden fazla yalan söyleyecek demektir. Rüyasında cinsel organından balık çıkan kişinin çocuğu erkek olacak demektir. Rüyanızda kendinizi balık şeklinde görmeniz, verimliliğinizin artacağı bir döneme gireceğinizin habercisidir.

Rüyada evde balık görmek: evde ya da yatakta balık görmek, deniz yolculuğunda bulunan ve hasta olanlar için durumların bozulmasına işarettir. Evde balık görmek evinize veya aile sakinlerinin yararlanacağı bir kısmete işaret eder.

Rüyada balık satın almak: Rüyasında balık satın alan kişinin kısa süre içerisinde evleneceğine yorumlanır.

Ağzından balık çıktığını gören kimse: boş sözler söyler.

Rüyada yunus balığı görmek: rüya sahibinin zengin olma yolunu bulduğunu gösterir.

Rüyada balığın karnında mühür bulmak: makamca yükselmeye ve itibar görmeye yorumlanır.

Rüyada balığın kovadan kaçtığını görmek: rüya sahibinin elindeki malları kaçıracağına işaret eder.

Rüyada ölü balık görmek: Kokmuş bir balık haram mal yeme ile yorumlanır. Rüyasında ölü balık görmek iş hayatınızda elinize geçecek helal olmayan paraya delalet eder. Rüyada ölü balık görmek, yeni bir işe başlayacağınız fakat bu yeni işle ilgili baz sorunlar yaşayacağınız anlamına gelir. Rüyada ölü balık görmek genel anlamıyla kötü ve çirkin şeylere işaret eder.

RÜYADA BALIK GÖRMENİN İSLAMİ YORUMLARI

Cafer-i Sâdık’a göre; rüyada balık görmek tabirleri altı şekilde yapılmaktadır. Rüyada görülen balık, mevki sahibi bir kimseyi, bakire bir kızı, gelecek ganimeti, hizmetçiyi, askeri ve ganimeti simgelemektedir.

Danyal (A.S)’a göre; balık eğer sıcak bir yerde görülmüşse zorluk çekeceğinize, soğuk bir yerde görülmüşse iyi şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder.

Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada tuzlu "balık" Görmek keder, gamdır. Rüyada tuzlu balığın pişirilmiş ya da kızartılmış şekilde görmek, o pişirilmiş balıklardan yemek, para kazanma, rızık, eğitim için sefere çıkmaya işaret eder.