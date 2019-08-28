Rüyasında gören kişiyi önemli değişiklikler bekliyor

Rüyada ayakkabı görmek, kimi zaman iyiye kimi zaman kötüye yorulabiliyor. Rüya yorumlanması her ne kadar kişinin yaşam tarzına göre yapılsa da çoğu rüyanın aslında kendi içerisinde oluşturduğu bir anlamı vardır. Rüyada ayakkabı görmenin de birçok farklı çeşidi ve yorumu var.

İŞTE RÜYADA AYAKKABI GÖRMENİN TABİRLERİ

Rüyada Ayakkabı görmek, hayatta atacağınız adımların, alacağınız yolların işaretidir. Ayrıca bu ilerlemeleri kaydederken etrafınızda oluşturduğunuz imajı da temsil eder. Rüyada görülen ya da giyilen ayakkabı hayattaki duruşumuzu nasıl koruduğumuzu veya yaşamımızı sürdürürken kendimizi nasıl ifade ettiğimizi temsil eder. Bazı âlimlere göre ayakkabı görmek, kişinin güç ve kuvvet kazanmasına, kendisine hizmet edecek kadına, hizmetçiye yorulmaktadır. Bu rüyanın doğru yorulabilmesi için görülen ayakkabının durumu da göz önünde bulundurulmalıdır.

RÜYADA AYAKKABI KAYBETTİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada ayakkabı kaybetmek, mesleki ya da özel hayatınızda atacağınız adımlar için gerekli bir şeyin eksikliğine işaret eder. Ayakkabı kaybeden kişi, mevkisini veya gücünü kaybeder. Elindeki işinden olma, çalışma hayatında bazı başarısızlıklar yaşamaya ve kişinin elinden kaçıracağı fırsatlara da işaret etmektedir. Bu rüya bazen de, ailesi ile tartışma yaşamaya, akrabalarla irtibatı kesmeye ve bazı sıkıntılar yaşamaya da yorulabilmektedir.

RÜYADA AYAKKABI GİYDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada kendinizi rahat ayakkabılar içinde gördüyseniz bu sizin kişiliğinizle artık tamamen barışmaya başladığınıza işaret eder. Pahalı ayakkabılar giydiğinizi görüyorsanız bu sizin bundan sonraki hayatınızda zenginlik ve bolluk istediğinize işarettir. Bazı tabirciler için ayakkabı giymek, yeni bir işe girmektir. Bazen de oldukça büyük bir güce kavuşmaya, iş hayatında büyük başarılar elde etmeye, kendisine güvenilen ve sayılan bir insandan nasihatler almaya da yorulabilir.

RÜYADA TOPUKLU AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yüksek topuklu ayakkabılar görmek, birilerini etkileyecek kasıtlı bir hareket yaptığınızı ve bu hareketin sizin ilerlemenizi yavaşlatabileceğini gösterir. Bazı tabircilere göre bu rüyanın anlamı kadındır. Rüyada topuğun kırılması, ahlaksız ve kötü huylu bir kadınla evlenmeye işarettir. Rüyada topuklu ayakkabı giymek, yakında evlenmeye de yorulabilir. Bir erkeğin rüyasında topuklu ayakkabı giymesi, eğer ayakkabı güzelse tez zamanda iyi huylu ve ahlaklı bir kadınla evlenmesine veya böyle bir hanıma âşık olup gönül ilişkisi yaşamasına işaret eder.

RÜYADA AYAKKABI ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada alınan yeni ayakkabılar hayatınızda ilerlemek için yeni yöntemler aradığınızı gösterir. Hedeflerinize ulaşabilmek için kullanabileceğiniz yöntemler aradığınıza işaret eder. Rüyada ayakkabı satın alan kimse parlak ve güzel bir dönem geçirir. Eğer alınan ayakkabı güzelse çok rahat çalışacağı ve başarılı olacağı bir işe girmeye; eğer ayakkabı eski ve kötü ise kötü bir meslekte bazı sıkıntılar yaşamaya işarettir. Bazen de bu rüya hanıma yorulur. Ayakkabı satın alan kişi aldığı ayakkabının vasıflarında bir kadınla evlenir.

RÜYADA SİYAH AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada şık siyah ayakkabılar giydiğinizi görmek, işinizde akıllı davrandığınıza fakat yine de işinizin size zor geldiğini gösterir. Siyah zorluğa işaret eder. Bazen de makama, yüksek bir mevkiye gelmesine veya terfi edip işinde yükselmeye işaret eder.

RÜYADA YENİ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada yeni ayakkabılar aldığınızı veya giydiğinizi görmek, hayatta yeni başlangıçlar yapacağınıza işarettir. Yeni bir işe başlayabilir ya da hayattaki tutumunuzu değiştirebilirsiniz. Bu rüya bekarlar için evliliğe, evliler içinse hayırlı ve güzel bir evlada da yorulabilmektedir.

RÜYADA MAVİ AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada aklın, dürüstlüğün ve açıklığın sembolü olan mavi renkteki ayakkabılar giymek, hayatınızda bundan sonra daha pozitif olacağınızın ve zihninizdeki berraklığın habercisidir.

RÜYADA AYAKKABI ARADIĞINI GÖRMEK

Rüyada belli bir ayakkabı aradığınızı görüyorsanız, gelecek hakkında kafanızda bazı planlar, izlemek istediğiniz yolların olduğunu, fakat daha bunları hayata geçirmediğinizi gösterir. Yakın zamanda rüya sahibi ne yapmak istediğine karar vererek yolunu çizer. Bazen de bu rüya, doğru yolda olmayan kişiler için hidayete ermeye, yanlış hareketlerden vazgeçip, kendisine faydalı olacak işler yapmaya işarettir.

RÜYADA AYAKKABI ÇIKARMAK

Rüyada ayakkabı çıkarmak, ulaşmak istediğiniz hedefler için daha çok uğraşmanız gerektiğini gösterir. Ayakkabılarınızı çıkardığınızı görmek, şu an izlediğiniz yolu gözden geçireceğinize ve değiştirebileceğinize işarettir. Bu rüya bazı alimlere göre ise aile hayatında baş gösterecek sıkıntılar ve tartışmalardır. Rüyasında ayakkabı çıkaran kişi işinden ayrılır veya iş hayatındaki sıkıntılardan dolayı bulunduğu yerden başka bir yere geçer.

RÜYADA YAZLIK AYAKKABI GÖRMEK

Rüyasında yaz mevsiminde bu rüyayı gören kimse menfaate erişir. Eğer istediği bir şey varsa buna kavuşur. Hastalıklardan şifa bulmaya ve tüm sıkıntılardan kurtulmaya da işarettir. Eğer yazlık ayakkabı rüyası kış mevsiminde görülürse, hüzün ve üzüntü anlamına gelir. Yazlık ayakkabı heves ve istekleri doğrultusunda yaşamaya, gününü eğlence ve mutluluk içinde geçirmeye, bazen de çıkılacak güzel yolculuklara işarettir.

RÜYADA AYAKKABI YIKAMAK

Rüyada ayakkabılarınızı yıkamak, işinizde daha başarılı olmak için kendinizde ve izlediğiniz yolda bazı değişiklikler yapacağınızı gösterir. Yaşam tarzınızda bazı sorunların farkında olduğunuzun ve bunları düzeltmeye çalışacağınızın işaretidir.

RÜYADA AYAKKABISININ DELİNDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada ayakkabısının delindiğini gören kimse bir seyahate çıkar ve o seyahatten kendisine oldukça büyük menfaatler erişir. Bu rüya genellikle yolculuk ve yer değişikliğidir. Bir şehirden aşka bir şehire gidecek olan rüya sahibi, gittiği yerde ikamet ederek memleketinden uzaklaşır. Bu rüya, gören kişi için genellikle hayırlı olmakla birlikte bazı tabircilere göre ise delik ayakkabı maddi sıkıntılara, borçlanmaya, zarar görüp elinden mal çıkarmak zorunda kalmaya işarettir.

RÜYADA YEŞİL AYAKKABI GÖRMEK

Rüyasında yeşil ayakkabı giyen kimse oldukça iffetli, namusunu muhafaza eden ve hayırlı bir hanımla evlenir. Bu kadınla evlenen rüya sahibi oldukça mutlu ve huzurlu bir yuva kurar. Yeşil bir ayakkabıyı ayağından çıkarmak ise yukarıda bahsi geçen bir kadından ayrılmaya ve sonunda büyük bir pişmanlık yaşamaya işarettir. Rüyada kırmızı ayakkabı giymek ise yine iffetli ama nefsine, eğlenip gezmeye düşkün bir kadınla evlenmeye; siyah ayakkabı ise insanlara kin besleyen ve iki yülü bir kadınla münasebet kurmaya işarettir.

RÜYADA AYAKKABIYI DIŞARI ATTIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabınızı dışarı atmanız, hanımınızla aranızın bozulmasına, tartışmanıza bazen de ayrılmaya işarettir. Eğer attığınız ayakkabı yeni veya yeşil renkli ise, aslında çok iyi olan bir hanımdan boşanıp mutsuz olmaya, eski ve yıpranmış bir ayakkabıyı atmak ise kötü huylu bir kadından kurtulmaya işarettir.

RÜYADA AYAKKABININ TEKİNİN AYAĞINDAN ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabınızın tekinin ayağınızdan çıkması akrabalardan ayrılmaya, kız veya erkek kardeşinizle aranızın bozulmasına işarettir. Eğer sağ ayakkabınız çıkarsa erkek kardeşinizle, sol ayakkabınız çıkarsa kız kardeşinizle kavga edersiniz. Bazen bu rüya gurbete gitmektir. O nedenle böyle bir rüya gören kimse, yakında memleketinden ayrılır ve uzak bir şehre gider. Bu rüya akrabalarla ilişkiyi kesmeye de işaret olabilmektedir.

RÜYADA RAHAT BİR AYAKKABI GÖRMEK

Bu rüya her anlamda bir rahatlık, başarı ve mutluluktur. Rahat bir ayakkabı ile uzun bir yolculuğa çıkan yolculuğu miktarınca güzel seneler geçirir. Dar ve sıkan bir ayakkabı ile yürümek ise hayatınızın bir döneminin sıkıntı ile geçeceğine işarettir. Rahat ayakkabı bazen de sizi düşünen, her zaman yanınızda olan ve iyi günde kötü günde yanınızda bulunacak olan ahlaklı ve iyi bir hanımdır. Bu rüya o kişiyle geçireceğiniz ömre ve mutluluğa işarettir.

RÜYADA KAYBOLMUŞ BİR AYAKKABI GÖRMEK

Rüyada kaybolmuş bir ayakkabıyı bulan kimse umudunu yitirdiği bir işte birden başarı sağlar veya tam ümitsizliğe düşmüşken istediği şeye ulaşır. Rüyasında kaybettiği ayakkabıyı bulan kendisine tam istediği gibi bir eş bulur ve onunla evlenir. Bu rüya gören kişi için hayırlı ve kazançlı yollara, her anlamda başarılı olmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

RÜYADA AYAKKABI BAĞI GÖRMEK

Rüyasında ayakkabı bağı gören güzel bir söz işitir veya bir başkasına tatlı bir söz söyler. Bu rüya insanlara iyilik etmeyi adet edinen ve herkes tarafından sevilen iyi huylu bir kimsenin habercisidir. Ayakkabı bağı bulan böyle bir kişiyle karşılaşır ve onunla arkadaş olur. Ayakkabı bağı kaybeden ise eğer böyle bir dostu varsa onunla arası açılır ve dostunu kaybeder. Ayakkabı bağını bağladığını görmek, ahlaklı ve dürüst bir dost edinmeye, ondan fayda görmeye ve sevineceği haberler almaya işarettir.

RÜYADA AYAKKABICI GÖRMEK

Rüyada görülen ayakkabıcı, insanların arasını yapan iyi huylu bir kimsedir. Bu rüya, tartıştığınız bir dostunuzla aranızı düzeltecek oldukça hayırlı ve kulluk derecesi yüksek bir kimsenin varlığına işarettir. Bazen de ayakkabıcı rüyası, silahlı orduya ve kişilere yorulur. Ayakkabıcıya giren, bir orduya girer veya bir topluluğun içinde bulunur. Ayakkabıcı bazen de amire, kişiler arasında adaletli davranan bir lidere işarettir.

RÜYADA AYAKKABICIDAN AYAKKABI ALDIĞINI GÖRMEK

Rüyada ayakkabıcıdan ayakkabı alan kimse çok güçlü ve dirayetli bir kimseden yardım görür. Bu rüya iş arayanlar için yakında güzel bir işe gireceklerinin habercisi de olabilmektedir. Rüyada ayakkabıcıdan yeni ve güzel bir ayakkabı alan çok hayırlı ve güzel kadınla evlenir. Bazen de bu rüya kazançlı bir işe delalettir. Ayakkabıcıdan eski, yırtık veya pis bir ayakkabı aldığınızı görmeniz, kötü huylu bir kadınla evlenmeye veya çalışma hayatında yaşayacağınız zorluklara işaret eder.