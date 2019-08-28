Rüyasında gören muradına eriyor

Rüyalar aslında bilinçaltının bireye sunduğu simgelerin bütünüdür. Görülen rüyalar bireye ne kadar uzun gelse de aslında hatırlanabilen rüya süreleri 3 ile 5 saniye arasında değişkenlik gösterdiği öne sürülmüştür. Rüyada at görmenin taşıdığı anlamlar ise görülen yer, zaman gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

RÜYADA AT GÖRMEK

Rüyada at görmek murada ermek, yüksek mevki, şan ve şöhret, hayırlı güzel gelişmelere tabir edilir. Zenginlik, dünya üzerindeki mal varlıkları, özgürlük, eyleme geçmek, ilerlemek, ulaşma ve ulaştırma, duygularla hareket etme isteğini yansıtır.

At başına buyruk, duygularını kontrol etmekte pek başarılı olmadığından, bazen kişinin son zamanlardaki iç dünyasına ait duygularını temsil eder.

Pagan inancında şamanı göğe taşırken, İslamiyet’te Hz. Muhammed’i (s.a.v) göğe Burak isminde bir at taşımıştır.

Bu rüya güzelliği, gücü, çalışkanlığı ve s15adakati simgeler. Bireyin ruhunda, iç dünyasında, bilinçaltındaki anlamı; onun başarılarının farkında olduğu için, kibir taşıdığını ifade eder. Zengin, güçlü, soylu insanlara hayranlık duyduğuna delalet eder.

Bu sembol heybetli duruşu ve varlığıyla hayatın içinde çok büyük anlam taşır. Kişinin bir haberi ya da bir müjdeyi beklemenin heyecanı içinde olduğunun bilinçaltında dışa yansımasıdır.

Zafer, rahat bir yaşam ve güzellikleri temsil ederken kişinin pozitif duygulara ve olumlu beklentilere sahip olduğunun kanıtıdır.

RÜYADA AT GÖRMEK NASIL YORUMLANIR?

Kişinin zaferine ve bulunduğu mevkide yükselmesine, aynı zamanda yolculuk anlamına gelir.

Özgürlük ve hareket enerjisini taşır ve kişinin gerçekleşmesini isteği şeylerde artık harekete geçme vaktinin geldiğini, işlerin kolaylıkla yoluna girmesine ve gelişmelerin daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşacağını haber verir.

Görülen sembolün rüya içinde duruş ve hareket etme durumuna göre farklı anlamları olabilir.

Yük taşıyan bir at ile şaha kalkmış bir at figürü aynı anlama gelmez. Rüyada kişi kendini atın üstünde görüyorsa ve hareket halinde ilerliyor ise; yaşam amacına ulaşmak için hızlanmış ve yardım alıyor demektir.

Rüyada at kişiyi üstünden atıyorsa; yardım aldığı kişilerin onu yüz üstü ortada bırakacağı anlamına gelir.