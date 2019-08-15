Rüyanızda aldatıldığını gördüyseniz sevinebilirsiniz!

Rüyada aldatıldığını görmek, belki de geriye kalan tüm günü mahvedecek kadar kötü bir durum. Rüyalar 3 ile 5 saniye arası sürmektedir fakat etkisi hakkında aynı şey söylenemez. Rüyada aldatılmak birçok farklı yoruma sahiptir. Birçok rüya bir anlam taşısa da bazı rüyaların anlamı bile olmayabiliyor.

RÜYADA ALDATILDIĞINI GÖRMEK

Rüya sahibinin göreceği hayırdır. Rüyasında aldatıldığını gören kişi, her işinden hayır görür, kazanç elde eder ve her daim afiyette olur.

Rüyada aldatılmak, gerçeğin tam aksine çok güzel ve hayırlıdır. Rüyasında aldatıldığını gören kişi, her zaman Allah’ın yardımını görür, her işi istediği gibi olur ve rast gider. Önemli ve büyük hiçbir sorunu, derdi, hastalığı ya da borcu olmaz. Allah kendisine taşıyamayacağı yük vermez. En büyük kayıplarında bile metin olma sabrı vardır.

Rüyada aldatılmak, rüya sahibi için Allah tarafından her kuluna nasip etmeyeceği ve sunmayacağı şans ve kısmet anlamına gelir. Rüya sahibinin yolu en hayırlı kazanç kapıları ile doludur.

RÜYADA SEVGİLİ TARAFINDAN ALDATILMAK

Mutluluğa vesile olacak olaylar yaşamaya, yeni başlangıçlara, güzel birlikteliklere ve evlenme kararı almaya işaret eder.

RÜYADA ALDATILMAK AĞLAMAK

Rüya sahibinin sevinç gözyaşları dökeceği anlamına gelir. Rüya sahibi, öylesine mutlu bir haber alacak ya da öylesine mutlu bir olayla karşılaşacak ki adeta mutluluk gözyaşlarına boğulacaktır.

RÜYADA KIZ ARKADAŞI TARAFINDAN ALDATILMAK

Rüyasında sevdiği kişinin kendisini aldattığını gören kişi, dünya hayatında bazı zorluklar yaşar ve kötü insanlarla karşılaşarak onların hilelerine maruz kalır. Rüyada aldatılmak dünyada da aldatılmanın habercisidir. Eğer yakın bir kişi tarafından aldatılırsanız aynı şekilde yakınınızda olan bir kimseden kötülük görürsünüz.

RÜYADA ARKADAŞI TARAFINDAN ALDATILMAK

Rüyada arkadaşınızın sizi aldattığını görmeniz, o kişiden size ulaşacak zararın veya ondan alacağınız kötü bir haberin göstergesidir. Bu rüya insanlara çabuk güvenmeniz sonucunda sürekli zarar gördüğünüzün ve bu huyunuzun değiştirmeniz gerektiğinin habercisidir.

RÜYADA ALDATIRKEN YAKALANMAK

Rüyada eşinizi, sevgilinizi veya bir arkadaşınızı aldatırken yakalandığınızı görmeniz, dünya hayatında da yaptığınız kötü bir hareketin ifşa olmasına ve insanlar tarafından kınanmanıza yorulmaktadır. Bu rüya eğer doğru yoldan ayrılıp yanlış yollara girerseniz, insanlar arasında küçük düşüp rezil olacağınıza işaret etmektedir.

RÜYADA ALDATTIĞI KİŞİYİ GÖRMEK

Rüyasında gerçek hayatta aldattığı kişiyi gören kişi, o erkek veya kadını arayarak hakkını helal ettirmeli ve özür dilemelidir. Bu rüya, yaptığınız işe aslında sizin de pişman olduğunuza ve bu hatanızı telafi etmek istediğinize yorumlanır.

RÜYADA SEVGİLİSİNİ ALDATMAK

Rüyada sevgilisini aldattığını gören kimsenin ilişkisi ile ilgili bazı tereddütleri vardır. Bu rüya, sevdiğiniz kişi ile olan birlikteliğinizi bir üst konuma taşımadan önce düşünmeniz ve o kimsenin doğru insan olup olmadığını anlamanız gerektiğini gösterir. Bazen de rüyasında sevgilisini aldatan kişi, gerçek hayatta ona iyice bağlanır ve ondan kopamaz.

RÜYADA NİŞANLISINI ALDATMAK

Rüyada nişanlısını aldatmak, o kişi ile evlenmeye ve mutlu bir yuva kurmaya işarettir. Rüyasında aldatırken nişanlının yakalaması, yapacağınız bazı hatalarınızdan dolayı nişanlınızla aranızın açılmasına ve kısa süreli küslüklere yorulabilir. Rüyasında nişanlısı tarafından aldatılan kişi ise nişanlısının yapacağı bazı kötü hareketler sonucunda üzülür veya onun söyleyeceği sözler nedeniyle kırılır.

RÜYADA ALDATMAK İSTEDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada eşinizi, nişanlınızı veya sevgilinizi aldatmayıp sadece bunun isteğinde olduğunuzu görmeniz, bazı günahları işlemeye meyilli olduğunuzu göstermektedir. Bu rüya, günahlardan veya insanların sözlerinden çekindiğiniz için bazı yanlış şeyleri yapmadığınızı ama fırsatını bulursanız bu hataları da işleyebileceğinizi gösterir.

RÜYADA BİR HAYVANI ALDATMAK

Rüyasında herhangi bir hayvanı yemek vaadi ile kandırdığını ve aldattığını gören kişi, dini anlamda eksiklikler yaşar veya söyleyeceği bazı kötü sözlerle şirke girer. Bu rüya sizin gerçek hayatta hoş olmayan işler yapacağınızın delilidir. İnsan ilişkilerine önem vermediğinizi ve insanlara çok kolay yalan söyleyebildiğinizi gösteren bu rüya, daha dikkatli olmanız ve kendinize çeki düzen vermeniz gerektiğine dair uyarıcıdır.

RÜYADA EVLİ KADININ KOCASINI ALDATMASI

Rüyasında evli bir kadın kocasını aldatıyorsa bu rüya o bayanın eşinden duyduğu rahatsızlığın ve kendisine yapılan bazı hareketlerden bıktığının göstergesidir. Bu rüya bazen de eşinize hak ettiği değeri vermediğinizi ve onun kalbini kırdığınızı gösterir. Aile hayatında huzur ve mutluluğun sağlanması için karşılıklı anlayış ve sevginin olmasını gösteren bir rüyadır.

RÜYADA ALDATILDIĞI İÇİN AYRILMAK

Rüyasında kendisini aldatan eşinden, sevgilisinden veya nişanlısından ayrılan kimse gerçek hayatta kendisine zarar veren daima kötülüğünü isteyen bir kişiyi terk eder. Bu rüya, dost gibi görünen ama aslında düşman olan ve yakın çevrenizde bulunan bir kimseye ve o kimsenin size yakın zamanda yapacağı bazı kötülüklere işarettir. Eğer dikkatli olursanız bu düşmanınızdan ve onun hilelerinden kurtulursunuz.

RÜYADA ALDATILIP TERK EDİLMEK

Rüyada hem aldatıldığını hem de terk edildiğini gören kimse, gerçek yaşamında saflığı ve iyi niyetliğini kullanacak kişilerle karşılaşır. Bu rüya sizin yakınlarınızda bulunan bazı zeki düşmanlarınız tarafından kötülük göreceğinize ve bu kimselerin sizin hakkınızda asılsız haberler yapacağına da işarettir. Bazı tabircilere göre ise böyle bir rüya faydasız ilimden, kendisine yararı olmayan arkadaştan ve boş işlerden kurtulmaya ve kendini tüm bu kötülüklerden sıyırmaya da işaret edebilmektedir.

RÜYADA EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN ALDATILMAK

Gerçek hayatta çok iyi dost olduğunuz bir kişinin rüyada sizi aldattığını görmeniz, o kişiyle yaşayacağınız ufak çaplı bir tartışmanın göstergesidir. Aldatılmak genellikle gerçek hayatta da yaşayacağınız sıkıntılara işaret eder. Bazen de gören kişinin temiz kalpli olmasına ve insanların ondan faydalanmaya çalışmalarına. Bu nedenle dost bildiği bir kimse tarafından aldatılan kişi onun bazı kötü hareketlerini yakalar veya o arkadaşından bir kötülük görür.

RÜYADA ALDATILDIĞI İÇİN BOŞANMAK

Rüyada aldatıldığı için eşinden boşandığını görmek, eşi ile arasında gerçekleşen bazı tatsız hadiselerin yerini mutluluğa bırakmasına; aralarındaki bağın kuvvetlenmesine ve huzurlu bir yuvalarının olmasına işarettir. Çünkü ikili ilişkilerde rüyada ayrılmak gerçek hayatta bağın kuvvetlenmesine, mutluluğa ve huzura yorulmaktadır.

RÜYADA ALDATILDIĞI İÇİN AĞLAMAK

Rüyasında aldatıldığını öğrenen ve bu yüzden ağlayan kişi gerçek hayatta bir hayra erişir. Çünkü ağlama rüyaları dünyada tersi ile çıkar. Bu rüya sizin için merhamet kapılarının açılmasına, tüm müşkül işlerinizde size yardım edecek iyi niyetli bir kimse ile karşılaşmanıza ve tüm sıkıntılarınızdan kurtulmanıza işarettir.

RÜYADA GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE ALDATILMAK

Rüyanızda eşinizin, sevgilinizin sizi gözünüzün önünde aldattığını görmeniz, bazı hataların üstüne bile bile gideceğinize işarettir. Gerçek hayatta çok dikkatli olmadığınızı gösteren bu rüya, aynı hataları tekrar tekrar yaptığınız için sürekli üzüntü çektiğinizi ve bu nedenle çevreniz tarafından da tahkir edildiğinizi göstermektedir. Bu rüya bazen de tehlikeli işler yapmaya ve kendi hatalarınız yüzünden başınıza gelecek belalara da işaret olabilmektedir.

RÜYADA ALDATILDIĞININ SÖYLENMESİ

Rüyada kendisine bir kişinin aldatıldığını söylemesi, yaşamınızda size yol gösterecek ve doğruyu yanlıştan ayırmanızı sağlayacak güvenilir bir kimseye işarettir. Bu rüya bazen de siz farkında olmasanız da bazı insanların sizin kötülüğünüzü istediğine ve fırsatını buldukça size zarar vermeye çalıştıklarına yorulabilmektedir.