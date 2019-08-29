Hızlı bulaşıyor, en çok çocuklar etkileniyor...

Rota virüsünün teşhisinin nasıl yapılacağına dair de vatandaşın aklında soru işaretleri var. Rota virüsünün teşhisi dışkı tahlili sonucuyla ortaya konulmaktadır. Rota virüsü kapmış bir çocukta hastalık ateş ve kusmayla başlar ve ardından ishal görülür. Kusma ve ishale bağlı sıvı eksikliği görülür, vücuda sıvı alımını arttırmak iyi olacaktır. Aksi takdirde sıvı kaybından ölümler gözlenebilmektedir. Hastalığın ciddiyetini belirleyen unsur da sıvı kaybıdır özellikle bebeklerin sıvı ihtiyacı pek kolay anlaşılamayacağından belirli semptomlara dikkat edilmeli ve su kullanımı arttırılmalıdır

ROTA VİRÜS ENFEKSİYONU

Rota virüsün neden olduğu, bebekler ve küçük çocuklarda genellikle kusma ve ateşle birlikte kansız ishal ile seyreden akut barsak enfeksiyonudur.

NASIL BULAŞIR?

Bulaşma; dışkı ile kirlenmiş su ve gıdalarla olur. Özellikle kreş, bakımevleri ve çocuk hastanelerinde salgınlar görülebilir. Aile içi yayılım sıktır. Rota virüsler ishalin ortaya çıkmasından önceki günlerde de dışkıda bol miktarda bulunur.

Hastalık en çok 4-5 yaş arası kreş ve bakımevinde kalan çocukları etkilemektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş, kusma ile başlar. Sık, sulu, özellikle çok kötü kokulu kansız ishal belirtilere eklenir. İshal 5 - 7 gün sürebilir. Özellikle süt çocuklarında kusma, ishal nedeniyle dehidratasyongelişebilir. Bağışıklık sistemi yetersiz olan hastalarda hastalık daha uzun ve ağır seyir gösterir.

TANISI NASIL KONUR?

Tanı için dışkı örneği tercih edilir. Tanıda öncelikle başvurulan yöntemler antijenik yapıları saptamaya dayalı testlerdir.

TEDAVİSİ NASILDIR?

Tedavide başlıca amaç; kusma, ishale bağlı ortaya çıkabilecek dehidratasyonun önlenmesidir. Beslenme devam ettirilmelidir, mümkünse sık aralarla azar azar beslenme yapılmalıdır. Az yağlı gıdalar tercih edilmeli, özellikle anne sütü ile beslenme kesilmemelidir. Yeni doğan bebekler ve 3 ayın altındaki çocuklar anneden geçen antikorlar aracılığı ile enfeksiyondan korunurlar, hastalığı daha hafif geçirebilirler.

Hastalık belirtisi gösteren kişilerin derhal hekime başvurmaları gerekmektedir.

KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Genel hijyen önlemleri (el temizliği, temiz su ve gıda kullanımı) bulaşmayı azaltır. El yıkama, enfekte vakaların izolasyonu, hastanelerde hastane kaynaklı ishali önlemede yardımcıdır. Virüs yakınmaların ortaya çıkışından 10 - 12 gün sonrasına kadar dışkı ile atılmaktadır.

Rota virüse karşı aşı uygulanmaktadır.

KİMLER RİSKLİ GRUPTADIR?

Hastalık açısından kreşe veya bakımevine giden çocuklar ile çocuk hastanesinde tedavi gören çocuk hastalar risk grubundadır.

ROTA VİRÜS İSHALİNDEN NASIL KORUNULUR?

Rota virüse karşı aşı geliştirilmiştir. Ancak aşı % 100 koruyucu değildir. Aşılı çocuklarda hastalık geçirebilir. Aşı bebeklik döneminde 2. aydan itibaren ağızdan uygulanır. Aşılamanın 6. aydan önce yapılması gereklidir. Ülkemizde 2 ve 3 doz uygulanabilen 2 tip rota virüs aşısı bulunmaktadır. Aşı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Bebek aşıdan sonra kusarsa aşının tekrarına gerek yoktur.

Rota virüs ishali salgınlar yaptığında hasta çocuklar ile sağlamlar temas etmemeli, hasta çocuklar kreşe gönderilmemeli, eller sık sık yıkanmalıdır. Kreşteki oyuncaklar sık sık temizlenmelidir. Bebeğin altı değiştirildikten sonra eller hemen yıkanmalıdır.

ROTA VİRÜS İSHALİ DİĞER İSHALLERDEN NASIL AYIRT EDİLİR?

Rota virüs ishali adeno virüs ishali ile çok karışır. Ayırıcı tanı dışkı tahlili ile yapılır. Rota virüs ishalinde dışkıda kan bulunmaz. Dışkı analizinde rota virüs antijeninin pozitif olması kesin tanı koydurucudur.