Rıdvan Dilmen'den gündem yaratacak açıklamalar! Bu röportaj çok konuşulacak

Türk futbolunun mihenk taşı Rıdvan Dilmen'in yıllar sonra verdiği özel röportajı, yarın aksam.com.tr'de yayınlanacak. Türk futbolunda merak edilen ama sorulmayan soruların yöneltildiği, gündeme bomba gibi düşecek açıklamaları ile 'Rıdvan Dilmen Özel' yarın sizlerle...

Rıdvan Dilmen ile aksam.com.tr'den Ferit Ömeroğlu'nun gerçekleştirdiği programda konuşulan konulardan bazıları;

Rıdvan Dilmen objektif mi? Televizyonda istediği her konuyu özgürce konuşabiliyor mu? Ferit Şahenk'ten hiç yorumları ile ilgili telefon aldı mı? Spor basınında Fenerbahçe lobisi var mı? Arda Turan kariyerinde neyi yanlış yaptı? Arda Turan'a kızgın mı? Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü Kanal D'den transfer ettiği gibi Rıdvan Dilmen'i de NTV'den transfer edecek mi? Fatih Terim'in formsuz olduğunu düşünüyor mu? Nihat Özdemir'in hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı hem de Fenerbahçe Kongre Üyesi olmasını doğru buluyor mu? Aleyna Tilki’ye mi Danla Bilic’e mi ofsaytı anlatmak ister? Var neden YOK bazen? Rıdvan Dilmen’in Federasyon Başkanı, Erman Toroğlu’nun MHK Başkanı, Yılmaz Vural’ın milli takım hocası olduğu bir Türk futbolunda neler değişir?

Hepsi ve daha fazlasını yarından itibaren aksam.com.tr'de bulabilirsiniz.