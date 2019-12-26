Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Nihat Özdemir çıkışı! 'Derhal o heyetten çekilmeli'

Aksam.com.tr

Rıdvan Dilmen, Aksam.com.tr’den Ferit Ömeroğlu ile yaptığı röportajda merak edilen soruları çarpıcı bir dille yanıtladı. Dilmen açıklamasında, “Nihat bey ne kadar iyi niyetli olursa olsun suistimale açık bir ortam var. Nihat Bey değerli bir insan hep söylüyorum ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kulübüyle veya herhangi bir kulüpte bir kongre üyesiyse, Federasyon Başkanı derhal o heyetten çekilmeli” dedi.

İşte Rıdvan Dilmen röportajının 2. Bölümü…

“ACUN O TEKLİFİ YAPMAZ BANA”

NTV ile Rıdvan Dilmen’in kimyası milyonların akıllarında kalan bir bağ. Kitleleri etkileyen programlar yapıyorsunuz. Acun Ilıcalı ile ilişkilerinizin sıcaklığını herkes biliyor. Kendisinin kanalında bir spor programı için sıcak bakmadığı, sizlerin de NTV’de mutlu olduğunuz ve böyle bir talebinizin gelecek ömrünüzde olmayacağını biliyorum/tahmin ediyorum. Seyirciler merak eder. Beyazıt Öztürk’ü bile evinden (mealen) transfer eden Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen’i bir gün NTV’den transfer eder mi?

O teklifi yapmaz. Rıdvan abisini çok sever o... Biz 30 yıldır tanışırız onunla. 30 yıl önce elinde kamerayla sokak sokak dolaşan Acun Ilıcalı benim için neyse bugün de televizyon sahibi Acun Ilıcalı’da benim için aynıdır. İşin enteresan tarafı o gün elinde kamerayla gezen Acun Ilıcalı ile bugün televizyon sahibi olan Acun Ilıcalıyla Rıdvan abisi hep aynı kalmıştır. O yüzden benim burada mutlu olduğumu biliyor. Emin ol spor programı yapmak istese tartışmasız benimle çalışır ama benim mutluluğum onun önceliği olduğu içinde burada kalmamı ister.

Rıdvan Dilmen’in Federasyon Başkanı, Erman Toroğlu’nun MHK Başkanı, Yılmaz Vural’ın milli takım hocası olduğu bir Türk futbolu düşünelim. Kurullar bağımsız. Kolektif bir sistem inşa etmişsiniz. Ne değişir Türk futbolunda? Ne noktaya geliriz?

En son söylediğinden başlayalım. Önemli olan bağımsız, şeffaf bir yapının olması… Bizim temennimiz o. Erman’la, Yılmaz’la, Rıdvan’la alakası yok. Bu ütopik bir şey değil aslında… Olabilir sonuçta. Erman hoca bu ülkeye hizmet etmiş bir insandır, hakem hocalığı yapmıştır. Ben dürüstlüğüne de son derece inanırım, çok objektif atamalar yapabilir. Yılmaz hoca zaten kimseyi kırmaz. Yarın arayın röportaj isteyin kabul eder. Hayır demesini bilmeyen bir insandır. Federasyon Başkanlığına televizyon sohbeti sırasında “niye yapamayayım” dedim. Aslında ben Federasyon Başkanı olma isteğiyle söylemedim. Şöyle bir şey vardır; futbolcular basketbolculara göre daha dominanttır aslında… Bizim aramızda çok değerli federasyon başkanlığı yapacak insan var ama ben demiyorum ki 15’i birden federasyon başkanı olsun. 3 tane olsun. Çok şükür Hamit Altıntop girdi Yönetim Kurulu’na. Bir öncülük yapıyor, inşallah da başarılı olur. Senin de söylediğin gibi bağımsız olmak her kurumuyla yeterli. Son günlerde yaşıyoruz bazı şeyleri… Bir lisans talimatı geliyor, 15 gün sonra değişiyor.

“SİYASET FUTBOLA KARIŞMIYOR”

Futbol mu siyasete karışıyor, siyaset mi futbola karışıyor?

Çok önemli bir soru bu. Bence futbol siyaseti bulaştırıyor bu işe... Siyaset futbola karışmıyor, yardımcı oluyor. En son devlet dedi ki, iş adamı Ferit Şahenk’e nasıl bir yapılandırma yaptıysam size de bunu yapayım. Dakika bir delmeye çalışıyor kulüpler bunu. Bir insanda Allah sevgisini Allah korkusu getirir. Eğer bir insanda Allah korkusu yoksa bir de onun üzerine hukuk korkusu yoksa şu anda bu durumdayız. Özellikle hukuk korkusu yok. Değiştiriyorlar, bitiyor iş. Hukuktan, Allah’tan korkmayan adam burada tabi Rabbimi ayırıyorum. Hukuktan da korkmuyorlar, korkmadıkları dolayısıyla tüzükler değiştirilirse şayet yapılması gereken devrim kararı futbol federasyonu seçim yasasının değişmesidir. Yani 18 tane kulüp bu akşam toplanıp da Nihat Özdemir’i düşebilecek yetkisi varsa sayısal anlamda, bu olmamalı. Eğer seçmen 200-300 kişiyse bu 700-800’e çıkarılmalı. Bugün eski milli takımlarda oynayan oyuncularımızın kulüpler kadar, hakemlerin kulüpler kadar oyu yok. Dolayısıyla daha demokrat bir ortam olur. Bu senin benim alacağım bir karar değil, muhtemelen meclisin alması gereken bir karar.

“NİHAT BEY (ÖZDEMİR) NE KADAR İYİ NİYETLİ OLURSA OLSUN SUİSTİMALE AÇIK BİR ORTAM VAR”

Yanlış buluyor musunuz Federasyon Başkanının bir kulübün kongre üyesi olmasını?

Tabii ki… Çünkü kongrede ben ne derim diyorlar… Federasyon Başkanlığı seçimini yaptığınız zaman, Nihat bey değerli bir insan hep söylüyorum ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulübüyle veya herhangi bir kulüple bir kongre üyesiyse Federasyon Başkanı derhal o heyetten çekilmeli…

Zor mu kongre üyeliğini bırakmak?

Bilmiyorum. İnsan mı yok koskoca 81 milyonda? Ne kadar iyi niyetli olursa olsun suistimale açık bir ortam var.