Retro ne demek? Venüs retrosu ne zaman, ne kadar sürecek?

Retro ne demek? sorusunun yanıtı bugünlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Venüs retrosu dün gece itibariyle başlamış durumda. Astrolojiyle ve burç yorumlarıyla ilgilenenler Venüs retrosu ne kadar sürecek? sorusunun yanıtını merak ediyor. Venüs gezegeni astrolojide sevgi ve aşk hayatını simgeliyor. Venüs retrosu ne zaman? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar haberimizde…

RETRO NE DEMEK?

Astroloji terimlerinde Retro bir gezegenin geri gitmesi anlamına geliyor. Normal şartlar altında hiçbir gezegen geri hareket etmiyor. Dolayısıyla biz dünyadan baktığımızda, gezegenlerin dönüş hızı Dünya'nın dönüş hızından daha yavaş bir konuma geldiği anda, izlediğimiz referans noktasından (Dünya) geri gidiyormuş izlenimi verirler. Ay ve Güneş dışında tüm gezegenler geri (Retro) hareket edebilirler. Gezegenler geri hareketine başladığı andan itibaren ise güçleri düşer. Temsil ettikleri konularda bir takım zorlanmalar, arızalar, engellemeler, problemler çıkartmaya başlarlar. Her gezegenin Retro yani geri gitme süreleri ise birbirinden farklıdır.

VENÜS RETROSU NE KADAR DÜRECEK?

Venüs, Terazi ve Boğa burcunun yönetici gezegenidir. Güzellik, aşk, para, estetik, ilişkiler, keyifler ile ilişkilendirilir. Venüs'ün geri gidecek olması ise Retro süresi boyunca bu konularda çok fazla takılmaları ve zorlanmaları beraberinde getirmesi muhtemeldir.

14 Mayıs'ta retro hareketine başlayan Venüs 26 Hazirana kadar gerileyecek.

Dolayısıyla bu süre boyunca ilişkiler ve parasal konular ile ilgili zorlanmalar meydana gelebilir. Sorunlu biten eski ilişkilerle ilgili şimdi birtakım hesaplaşmalar gündeme gelebilir; özellikle geri dönmeler çok görülür. Venüs İkizler burcunda gerileyecek olduğundan kendi değerimizi ve sevgimizi, ilişkimizi fazlaca sorgulayabiliriz. Bu süreçte ilişkilerimizi ve ne istediğimizi içe dönüp değerlendirmek bize fayda sağlayacaktır. Bu süreçte estetik ve güzellikle ilgili şeylerden uzak kalmak iyi olacaktır. Çünkü yaptırdığımız bir şeyi sonrasında beğenmeme durumları olması oldukça yüksek bir ihtimal olacaktır.