Regl ağrısına dikkat! Anne olmayı engelleyebilir

Regl dönemindeki ağrılar önemli sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Östrojene bağımlı olduğu için üreme çağındaki kadınları etkileyen ve menopoz döneminde sona eren adenomiyozisin görülme sıklığıyla ilgili net bir veri olmasa da oldukça yaygın bir sağlık problemi olduğu belirtiliyor. Rahim iç boşluğunu döşeyen endometrium dokusu, her ay regl döneminde vücuttan atılıyor. Bu dokunun çeşitli faktörlerin etkisiyle rahim duvarı kası içerisinde büyümesine ‘adenomiyozis' deniliyor.



MUTLAKA HEKİME BAŞVURULMALI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müberra Namlı Kalem, kadının yaşam kalitesini oldukça düşürebilen adenomiyoziste en önemli sorunun tedavide geç kalınması olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: