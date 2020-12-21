21 Aralık 2020 Pazartesi 17:51 | Son Güncelleme:
Regl ağrısına dikkat! Anne olmayı engelleyebilir
Jinekolojik muayenelerin aksatılmaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, regl döneminde ağrıların önemsenmemesinin ileride anne olmayı engelleyebileceğini söyledi.
Regl dönemindeki ağrılar önemli sağlık problemlerinin habercisi olabilir. Östrojene bağımlı olduğu için üreme çağındaki kadınları etkileyen ve menopoz döneminde sona eren adenomiyozisin görülme sıklığıyla ilgili net bir veri olmasa da oldukça yaygın bir sağlık problemi olduğu belirtiliyor. Rahim iç boşluğunu döşeyen endometrium dokusu, her ay regl döneminde vücuttan atılıyor. Bu dokunun çeşitli faktörlerin etkisiyle rahim duvarı kası içerisinde büyümesine ‘adenomiyozis' deniliyor.
MUTLAKA HEKİME BAŞVURULMALI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müberra Namlı Kalem, kadının yaşam kalitesini oldukça düşürebilen adenomiyoziste en önemli sorunun tedavide geç kalınması olduğuna dikkat çekerek, şu bilgileri verdi:
“Başka hastalıklarla ortak belirtiler göstermesi tanı konulmasını güçleştiriyor. Ayrıca hastalar yoğun adet kanamalarının ve kasık bölgesindeki sancıların olağan bir durum olduğunu düşünerek, hekime başvurmaya gerek duymayabiliyor. Yıllarca bu ağrıları çekmek durumunda kalıyor, daha da kötüsü annelik hayaline kavuşamıyorlar. Bu nedenle özellikle kasık ağrısı ve yoğun kanama durumunda mutlaka hekime başvurulmalı, hiçbir yakınma olmasa dahi yıllık jinekolojik muayeneler asla ihmal edilmemeli.”