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  3. Ramazan'a özel en kolay iftar menüleri

Ramazan'a özel en kolay iftar menüleri

Ramazan'a özel en kolay iftar menüleri

“Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam?” gibi sorular bugünün favori soruları arasında yer alıyor. Çünkü her ne kadar herkes evinde olsa da tutulan oruçlar için iftar sofraları hazırlanıyor. Üstelik bu sene sofraları güzelleştirecek iftar menüsü hazırlamaya herkesin vakti var. İşte iftar menüsüyle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini kaldıracak Ramazan yemek listesi…

Ramazan'da kolay yemek tarifleri merak ediliyor. Ramazan’ın en sevilen tarafı bir arada olmak ve birbirinden güzel sofralarla açılan oruçların heyecanına ortak olmaktır. Bu sene herkes evinde olsa da yine akşama doğru günün aranan sorusu “Bugün iftara ne pişirsem?” olacak. Peki, ilk gün yapacağınız iftar menüsüne karar verdiniz mi? Karar vermediyseniz sizler için Ramazan’ın ilk gününe özel yemek listesi hazırladık. İşte Ramazan’ın ilk günü sofranızı süsleyecek iftar yemek listesi…

RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

Yayla çorbası

İnegöl köfte

Pilav

Cacık

Muhallebili Kemalpaşa tatlısı

2.GÜN YEMEK MENÜSÜ

Mercimek çorbası

Et sote

Şehriyeli pirinç pilavı

Yoğurtlu patlıcan salatası

Şekerpare

3. GÜN YEMEK MENÜSÜ

Ezogelin çorbası

Tavuk sote

Sebzeli bulgur pilavı

Havuç tarator

Gül tatlısı

4. GÜN YEMEK MENÜSÜ

Tarhana çorbası

Güveç

İçli pilav

Gavurdağı salatası

Fıstıklı midye tatlısı

5.GÜN YEMEK MENÜSÜ

Sebzeli çorba

Sulu köfte

Kaşarlı patates

Şehriyeli pilav

Dondurmalı irmik helvası


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