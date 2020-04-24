Ramazan'a özel en kolay iftar menüleri
“Bugün ne pişirsem? İftara ne yapsam?” gibi sorular bugünün favori soruları arasında yer alıyor. Çünkü her ne kadar herkes evinde olsa da tutulan oruçlar için iftar sofraları hazırlanıyor. Üstelik bu sene sofraları güzelleştirecek iftar menüsü hazırlamaya herkesin vakti var. İşte iftar menüsüyle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini kaldıracak Ramazan yemek listesi…
Ramazan'da kolay yemek tarifleri merak ediliyor. Ramazan’ın en sevilen tarafı bir arada olmak ve birbirinden güzel sofralarla açılan oruçların heyecanına ortak olmaktır. Bu sene herkes evinde olsa da yine akşama doğru günün aranan sorusu “Bugün iftara ne pişirsem?” olacak. Peki, ilk gün yapacağınız iftar menüsüne karar verdiniz mi? Karar vermediyseniz sizler için Ramazan’ın ilk gününe özel yemek listesi hazırladık. İşte Ramazan’ın ilk günü sofranızı süsleyecek iftar yemek listesi…
RAMAZAN’IN İLK GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ
İnegöl köfte
Pilav
Cacık
Muhallebili Kemalpaşa tatlısı
2.GÜN YEMEK MENÜSÜ
Mercimek çorbası
Et sote
Şehriyeli pirinç pilavı
Yoğurtlu patlıcan salatası
3. GÜN YEMEK MENÜSÜ
Ezogelin çorbası
Sebzeli bulgur pilavı
Havuç tarator
Gül tatlısı
4. GÜN YEMEK MENÜSÜ
Tarhana çorbası
Güveç
İçli pilav
Gavurdağı salatası
Fıstıklı midye tatlısı
5.GÜN YEMEK MENÜSÜ
Sebzeli çorba
Sulu köfte
Kaşarlı patates
Şehriyeli pilav
Dondurmalı irmik helvası