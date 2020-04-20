Ramazan'da yemek düzeni nasıl olmalı? Ramazan'da kilo almamak için bunları mutlaka yapın

Ramazan ayına günler kaldı. Ramazanda sahur yapmak neden önemli? Ramazan'da yemek düzeni nasıl olmalı? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, sahur yapmanın Ramazan ayının temel taşı olduğunu belirterek, “Sahur öğününü mutlaka yapın. Sahur yapmadan oruç tutmayalım. Ayrıca gün içerisinde içemediğimiz bitki çaylarını iftar sahur arasında bir iki fincan şeklinde tüketebiliriz. Bu da bizim metabolizmamızın hızlanmasına yardımcı olacaktır.” dedi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, beslenme alışkanlıklarının dönemsel olarak değişebildiğini söyledi. Ramazan ayının da beslenme alışkanlıklarının değiştiği belirgin dönemlerden bir tanesi olduğunu anlatan Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, “Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenerek toksinlerden vücudumuzu arındırmalıyız. Bu dönemde bizim asıl amacımız kilo vermek olmamalıdır. Bir gün içerisinde 5-6 öğün yaparken, 2 öğüne kadar düşüyor. Bu bir anda aşırı yemek tüketimimize neden oluyor.” ifadelerini kullandı.

İFTAR SU İLE AÇILMALI

Aşırı yemek tüketimini önlemek için iftarın su ve hurmayla açılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mukadder Büyükzeren, “İftarda orucu açtıktan sonra hazırladığımız iftariyeliklerden yeyip biraz peynir, zeytin, ceviz tüketerek sonrasında 10-15 dakika kadar ara vermeliyiz. Bu arayı verdikten sonra ana yemeğe geçebiliriz. Ana yemekte de mutlaka hafif yemekler tercih edilmeli. Zeytinyağlı sebze yemekleri, etli sebze yemekleri, haşlama, fırın ya da ızgara olan et ürünleri tüketebiliriz. Daha sonrasında da yanında mutlaka bol mevsim yeşilliklerinin olduğu salatamız olmalı” diye konuştu.

İftarda Ramazan pidesinin bir avuç içi kadar tüketilmesi gerektiğini ifade eden Diyetisyen Büyükzeren, “Sahurda daha çok tam tahıllı ürünleri, bizi daha çok tok tutucu ürünleri tercih etmeliyiz. Yumurta, tam tahıl ve tam buğday ekmeği, bol yeşillik, yoğurt, süt gibi ürünler olmalı. Bunlar bizim tokluk süremizi artırarak gün içerisinde acıkmamızı engelleyecektir. Ayrıca sahur ve iftar arasında günlük mutlaka en az iki litre kadar su içmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“METABOLİZMANIZI HIZLANDIRMAK İÇİN EGZERSİZ YAPIN”



Zamanla su içmedeki azalma, hareketlerdeki azalma, spor egzersiz yapmama ve öğün sayısındaki azalmanın metabolizmayı yavaşlattığını kaydeden Büyükzeren, “Bunu hızlandırmak için de iftardan 2-3 saat sonra hafif tempolu 30-35 dakikalık bir yürüyüş ya da egzersiz programları yapmanızı öneriyorum” dedi.

"ÖĞÜNLERDEKİ MİKTARLARIMIZI AZA İNDİRİP YEMEKLERİ ÇOK FAZLA ÇİĞNEYEREK TÜKETMELİYİZ"



Ramazan ayının en belirgin özelliklerinden bir tanesinin de çeşit çeşit iftar sofraları olduğunu aktaran Büyükzeren şunları kaydetti: