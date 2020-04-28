Ramazana özel kolay çorba tarifleri En kolay çorba tarifi hangisidir?

Kolay çorba tarifleri ramazanda merak ediliyor. Çünkü çorba, Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Ramazana özel yayla çorbası, ezogelin çorbası, mercimek çorbası ve domates çorbası tarifini bir araya getirdik. İşte iftarda sofranıza lezzet evinize bereket katacak ramazana özel kolay çorba tarifleri…

YAYLA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

1 kâse yoğurt

2 yemek kaşığı pirinç

1-2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nane

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

6 su bardağı su

YAYLA ÇORBASININ YAPILIŞI

Öncelikle suyu tencerede kaynatın. Ardından yıkanıp ayıklanan pirinç pirinçleri suya atın ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Diğer tarafta yoğurdun içine un ilave edin ve iyice çırpılır. Bu karışımı yavaş yavaş, çevire çevire pirinçli suya ilave edin. Kaynayana kadar çevirme işlemine devam edilir. 5 dakika kadar kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve servis edileceği zaman üzerine hafifçe kızdırılmış tereyağında çevrilmiş kırmızı pul biber ve nane ilave edin. Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASININ PÜF NOKTASI NEDİR?

Çorbanın kesilmemesi için yoğurda önce kaynayan sudan alın ve ılık hale getirin. Ardından karışımı kaynayan suya dökün.

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

1 tatlı kaşığı pirinç

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı bulgur

Pul biber ve nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir miktar tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI

1. Kısa sürede yapmak isteyenler düdüklü tencere kullanabilir. Soğanları rendeleyin ve sarımsağı ezerek ikisini de tereyağında kavurun.

2. Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave ederek kavurmaya devam edin.

3. Ardından mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ekleyerek karıştırın.

4. Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine ilave edelim.

5. Düdüklünün kapağını kapattıktan sonra pişirin. Afiyet olsun…

EZOGELİN ÇORBASI NE KADAR SÜREDE PİŞER?

Eğer düdüklü tencere kullanırsanız kullandığınız tencereye göre 10-15 dakikada pişer. Normal tencerede ise 40 dakikada çorbanız hazır olur.

DOMATES ÇORBASI TARİFİ MALZEMELER

5 tane domates

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı l et suyu

2 çay bardağı sıcak süt

Rendelenmiş kaşar peyniri

DOMATES ÇORBASININ YAPILIŞI

Yağı tavada eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar tereyağında kavurun. Rendelenmiş domatesleri kavrulmuş un karışımına ekledikten sonra 5 dakika kadar pişirin. Üzerine et suyunu ilave edin. 2 çay bardağı sıcak sütü azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Çorbayı kaynayana kadar pişirin. Daha pürüzsüz bir kıvam alması için blender'dan geçirin. Çorbayı, servis edin.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

1. Patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyun. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğrayın. Mercimekleri bol suda yıkayın.

2. Bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı alın. Eritin.

3. İçine soğanları ilave edin kavurmaya başlayın. Ardından havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam edin. Üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve suyu ekleyerek kaynamaya bırakın.

4. Sebzeler iyice yumuşayıp, mercimekler piştiğinde blenderdan geçirin. Tekrar ocağa alın.

5. Elde ettiğiniz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine dökün ve karıştırın. Yaklaşık 2-3 dakika daha bu şekilde pişirdikten sonra ince delikli bir süzgeçten geçirin. Çorbanız hazır. Afiyet olsun.

MERCİMEK ÇORBASI KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Mercimek çorbasını ocağa koymanız yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Sonrasında pişmesi yaklaşık 30 dakika sürecektir.