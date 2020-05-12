Ramazana özel en kolay pizza hamuru tarifi

Pizza hamurunun yapılışı merak ediliyor. Pizza hamuru malzemeleri arasında un, yaş maya, zeytinyağı, su ve tuz bulunuyor. Pizza hamurunun püf noktası ise hamurun dinlendirilmesidir. Evde ince pizza hamuru yapabilir, çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Sağlıklı ve kendi seçeceğiniz malzemelerle yapacağınız pizzayı kısa sürede pişirebilirsiniz. İşte iftarda "Pizza hamuru nasıl yapılır?" sorusunun cevabı ve sahurda kolayca yetiştirebileceğiniz pizza hamurunun püf noktası...

HAMUR İÇİN MALZEMELER:

3,5 su bardağı un (450-500 gram eder)

Yarım paket yaş maya (20 gram)

3-4 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı yoğurt suyu (tercihe bağlı)

Bir miktar ılık su ve tuz.

SOS İÇİN MALZEMELER:

3 iri domates

1 silme çorba kaşığı domates salçası

1 silme çorba kaşığı şeker

1 tutam tatlı kırmızıbiber, 1 tutam karabiber

1 tatlı kaşığı tuz (hassasiyetinize göre)

İnce kıyılmış 3 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

ÜSTÜNE:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme