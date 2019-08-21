Probiyotiğin nasıl oluştuğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Probiyotikler vücut için oldukça faydalı canlı mikroorganizmalardandır. Probiyotikler, diğer bakterilerin aksine vücuda zarar vermez. Probiyotik, belirli gıdaların düzenli tüketilmesiyle alınır. Uzun sureli kullanımında da herhangi bir zararı yoktur. Bağırsaklara yardımcı olan probiyotik gıdaların en bilineni kefirdir. Kefir düzenli kullanımda oldukça faydalıdır.

PROBİYOTİKLER NEDİR?

Probiyotiğin sözlük tanımı “uygun dozlarda tüketildiğinde bireyin sağlığına yararlı etkileri olan canlı mikroorganizma” olarak geçer.

Probiyotik genellikle bakterilerden oluşsa da bazı maya türleri de aynı görevi üstlenebilir. Takviye besinlerden ve fermantasyonla hazırlanan ürünlerden alabilirsiniz.

Probiyotik gıdalara örnek olarak yoğurt, kefir, lahana turşusu, tempeh ve kimçi verilebilir. Probiyotikleri hali hazırda bağırsaklarımızda bulunan bakterilere yardımcı olan probiyotik liflerle karıştırmamalısınız.

Yararları kanıtlanan düzinelerce probiyotik bakteri türü bulunmaktadır. Lactobacillus ve Bifidobacterium en yaygın türlerdendir. Her bakteri grubunda birçok farklı cins ve her cinste farklı türler vardır. Farklı probiyotiklerin farklı yararları bulunmaktadır. Bu nedenle, size uygun bakteriyi seçmek çok önemlidir.

Çoğu takviye besin birden çok probiyotik ihtiva eder. Bunlara “multi-probiyotik” adı verilir.

Bununla birlikte, bu konudaki araştırmalar gittikçe çoğalsa ve sonuçlar umut verici olsa da probiyotiklerin bahsedeceğimiz sağlık sorunlarına yararlı olduğu kesin olarak kanıtlanmamıştır.

STRESİNİZİ AZALTACAK PROBİYOTİKLER NELERDİR?

Probiyotik gıdaların her gün düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yüksel, günde 1 ya da 2 bardak kefir ya da probiyotik yoğurdun probiyotik ihtiyacını karşılamaya yettiğini belirterek, “Stresli olunan dönemlerde bağırsaktaki probiyotik bakterilerinin sayısı azalır. Dışarıdan alınan probiyotik ürünler (yoğurtlar) bu bakterilerin sayısının artmasına ve bağırsak sisteminin düzenli çalışmasına sebep olur” dedi.

30 GÜN PROBİYOTİK TÜKETİMİ PSİKOLOJİK SIKINTI SEVİYESİNİ AZALTIYOR

Son zamanlarda bilim adamlarının probiyotiklerin kaygı ve depresyon tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını araştırdıklarını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Probiyotiklerin beyni nasıl etkilediği henüz belirgin değil ancak probiyotiklerin bağışıklık sistemini etkileyerek beyni etkileyebildiği söyleniyor (stres, anksiyete). İngiltere’de yapılan 45 kişilik bir çalışmada probiyotik kullananlar ve kullanmayanlar bilgisayar testi kullanılarak değerlendiriliyor. Bu testte probiyotik kullananların kullanmayanlara göre negatif bilgilere daha az dikkat ettiği pozitif bilgilere ise daha fazla dikkat ettiği görülüyor. Benzer etki depresyon ve kaygı durumunda ilaç kullananlarda da görülüyor.

Fransa’da yapılan bir çalışmada ise 30 gün boyunca probiyotik kullananların psikolojik sıkıntı seviyelerinin azaldığı görülüyor. Yapılan bir başka çalışmada ise 1 ay boyunca probiyotik takviyesi alan erkek bireylerin tüketmeyenlere göre kendilerini daha az stresli hissettikleri, aynı zamanda bu bireylerin kan değerlerindeki stres durumunda artan kortizon seviyesinin daha az olduğu gözlemleniyor. Kısacası tam etkisi belli olmasa da uzun süreli probiyotik kullanımının stres ve kaygıyı azaltabileceği söylenebilir” açıklamasında bulundu.