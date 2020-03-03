Pratik tariflerde bugün: Şakşuka tarifi ve malzemeleri
Yemeklerin yanında meze için yakışan şakşuka, sofraların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Patlıcanın biber ve domates sosuyla buluştuğu şakşuka, yemeklerinizin yanına çok yakışacak.
Yemeklerin vazgeçilmezi patlıcanla ne yapsanız tadına doyulmuyor. Bunlardan biri olan şakşuka yemeği, bol yağlı olsa da sıcak veya soğuk sevilen yemekler arasında yer alıyor.
MALZEMELER
3 Adet iri doğranmış sivri biber
4 Adet patlıcan
1 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Adet kıyılmış kuru soğan
2 Diş kıyılmış sarımsak
4 Adet küp küp doğranmış domates
1 Tatlı kaşığı toz şeker
Yeteri kadar tuz
KIZARTMAK İÇİN
Yeteri Kadar Sıvı Yağ
YAPILIŞI
Patlıcanları soyun ve küp küp doğrayın.
Sıvı yağı kızdırın.
Patlıcanları ve biberleri tuzlayın, ayrı ayrı kızartın. Havlu kâğıt ile fazla yağını çektirin.
Zeytinyağını, soğanı ve sarımsağı solana kadar tavada çevirin.
Domates ve şekeri ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin, tuzunu serpin.
Domates sos ile kızarttığınız sebzeleri harmanlayıp servis edin.
Afiyet olsun...