Popüler kahve: Dalgona tarifi Dalgona kahvesi tarifi ve malzemeleri
Son günlerde sosyal medyada en çok dalgona kahvesi fotoğrafları paylaşılıyor. Peki, dalgona kahvesi nerede meşhur? Güney Kore'de meşhur olan bu kahve, görüntüsüyle de iştah açıyor. İşte dalgona kahvesi tarifi…
Dalgona kahvesi son günlerin popüler içecekleri arasında yer alıyor. Güney Kore'den dünyaya yayılan, görüntüsüyle iştah açan Dalgona kahvesinin tarifi ise çok basit. İşte evde bulunan malzemelerle yapabileceğiniz dalgona kahvesi tarifi...
DALGONA KAHVESİ MALZEMELER
2 yemek kaşığı granül kahve
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı sıcak su
SERVİS İÇİN MALZEMELER
Bardağın yarısını dolduracak kadar süt
Buz (tercihe bağlı)
YAPILIŞI
Kahveyi, şekeri ve suyu mikser yardımıyla krema kıvamı alana kadar çırpın. Karışımı sütün içerisine boşaltın. Kahveniz hazır. Afiyet olsun!
DALGONA KAHVESİ NEREDE MEŞHUR?
Sosyal medyada çok paylaşılan dalgona kahvesinin nereden çıktığı merak ediliyor. Son günlerde Tiktok uygulaması ile adını duyursa da aslında kahvenin orjinal kökenleri Hindistan, Pakistan ve Makao'dan geliyor. Ancak popülaritesini, ocak ayında Pyunstorang adlı Kore TV Şovunda yapılmasıyla yakaladı. Şovda yer alan Güney Kore'li aktör Jung Il-Woo içeceği denemek için Makao'ya gitti ve kahveye aynı görüntüye sahip geleneksel Kore şekerlemesi olan Dalgona diğer adıyla da Ppopgi lakabını taktı.