Popüler çek yemeği rayska tarifi Rajská tarifi nasıl yapılır?

Rayska yemek tarifi son günlerin aranan popüler yemeklerinden biri oldu. Çek yemeklerinden biri olan rayskanın asıl adı "Rajská omáčka“ şeklinde yazılır. Peki, rayska tarifi nasıl yapılır?

Rayska (Rajská omáčka)

Rayska yemeği Çek mutfağının favori yemeklerinden biridir. Bu lezzetli ana yemek bonfile et, domates sosuyla servis edilir. Yanında ekmek tüketilebilir. Çorbası da yapılabilir. Bu tarifte etin pişmesi kadar domates sosunun lezzeti de önemlidir.