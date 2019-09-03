Anne sütünü arttırmaya birebir: Polen!

Polen çok eski zamanlardan beri kullanılan bir besin takviyesidir. Doğal alerji tedavilerinde de kullanılan polen, çiğ balı da zenginleştirmektedir. İçerdiği vitaminler ve mineraller ile oldukça zengindir. Kılcal damatları ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir. Ayrıca antibakteriyel özelliği ile de oldukça faydalı bir gıdadır.

POLENİN YARARLARI NELERDİR?

Polenin içerisinde insan vücudu için mühim A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, C, D, E, H ve P vitaminleri, enzim, doğal hormon ve 22 çeşit amino asit bulunuyor. Bunların dışında; Arı poleni enerjinizin yükselmesine yardımcı olur. Özellikle yorgun ve halsiz hissettiğiniz süreçlerde bu hislerin en aza inmesini sağlar ve hayat kalitenizi artırmanıza destektir. İçerisindeki amino asitler sayesinde cildinizin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur. Bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlar. Çabuk hastalığa yakalanan kişilerin daha kuvvetli olmasına özellikle yardımcı olur. Sedef hastalığı, egzama, mantar gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Cilde faydalıdır. Kan dolaşımını düzenleyerek kalp ve damar hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur, üst solunum yolları hastalıklarının da tedavisinde kullanılır. Kan şekerinin ve iştahın dengelenmesinde önemli rol oynar. İçerisinde doğal hormon bulunması sebebiyle kısırlık tedavisinde kullanılır. Hafızayı güçlendirir.Kansızlık tedavisinde de düzenli bir şekilde tüketilmesi halinde büyük fayda sağlar. Anne sütünün miktarını ve kalitesini arttırır, bebeğin zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sağlar.