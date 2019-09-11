Hatay mutfağından çıktı: Pirzolalı yaprak sarma tarifi

Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan pirzolalı sarma herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Çünkü pirzolalı yaprak sarma her yörece sevilen bir lezzettir. Aslında çok kolay ve pratiktir.

PİRZOLALI YAPRAK SARMA MALZEMELERİ

400 gr. Pirzola

400 gr. asma yaprağı

2 su bardağı pirinç

2 adet soğan

½ su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı toz şeker

½ tatlı kaşığı karabiber

½ tatlı kaşığı nane

½ tatlı kaşığı yeni bahar

½ tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı su

Tuz

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