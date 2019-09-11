Hatay mutfağından çıktı: Pirzolalı yaprak sarma tarifi
Hatay yöresine ait farklı ve yaratıcı bir lezzet olan pirzolalı yaprak sarma sadece Hatay’da değil, bir ok yörede sevilmektedir. “Pirzolalı yaprak sarma nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…
Hatay bölgesinin nadide lezzetlerinden olan pirzolalı sarma herkes tarafından sevilmekte ve yenilmektedir. Çünkü pirzolalı yaprak sarma her yörece sevilen bir lezzettir. Aslında çok kolay ve pratiktir.
PİRZOLALI YAPRAK SARMA MALZEMELERİ
- 400 gr. Pirzola
- 400 gr. asma yaprağı
- 2 su bardağı pirinç
- 2 adet soğan
- ½ su bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- ½ tatlı kaşığı karabiber
- ½ tatlı kaşığı nane
- ½ tatlı kaşığı yeni bahar
- ½ tatlı kaşığı tarçın
- 2 su bardağı su
- Tuz
TARİFİ
- Asma yapraklarını salamura kullanıyorsanız, sadece sıcak suda bekletip tuzunu alın.
- Taze asma yaprağı kullanıyorsanız, suda yıkayıp haşlayın.
- Soğanı ince kıyın. Pirinci nişastası çıkıncaya kadar yıkayıp süzün. Geniş bir tencere veya tavada zeytinyağını kızdırın.
- Dolmalık fıstığı ekleyip pembeleşene kadar kavurun, soğanı ilave ederek kavurmaya devam edin.
- Soğanlar yumuşayınca yıkanmış pirinci ekleyin, şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.
- Ardından sırasıyla kuş üzümü, nar ekşisi, karabiber, tuz, tarçın, yenibahar, kuru nane ekleyip karıştırın. Son olarak 2 su bardağı su ve şeker ilave edip kaymaya bırakın. Pilavın suyu kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Asma yapraklarına uygun miktarda harç koyup, kenarlarını ortaya katlayarak parmak kalınlığında sarın. Tencerenin dibine asma yapraklarından bir taban yapın.
- Pirzolaları tuz ve karabiber ile tatlandırın ve tencereye dizin.
- Üzerine yaptığınız sarmaları dizin. Üzerine sarmaların hizasına gelecek kadar su ekleyin, isterseniz 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da gezdirebilirsiniz.
- Üstüne porselen bir tabak koyup tencerenin kapağını kapatın.
- Çok kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
- Kendi tenceresinde oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve servis edin.